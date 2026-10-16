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El multimillonario sancionado Alisher Usmanov planea volver a invertir en el Everton en medio de los planes de venta de The Friedkin Group
Alan Brazil desvela los rumores sobre una inversión
El empresario ruso-uzbeko Alisher Usmanov busca activamente la manera de volver a participar financieramente en el Everton, según talkSPORT. El presentador Alan Brazil reveló el viernes que el multimillonario sigue de cerca la situación mientras el club de Merseyside se prepara para otro posible cambio de propietarios.
Los actuales propietarios estadounidenses han confirmado formalmente que están estudiando la venta de su participación mayoritaria, lo que parece abrir la puerta a antiguos inversores. Al hablar en antena sobre este giro inesperado, Brazil declaró: «No puedo confirmarlo, pero he oído que Usmanov está intentando volver al Everton. Tiene muchísimo, muchísimo dinero...»
- Getty Images Sport
Grandes recursos económicos y vínculos históricos
Usmanov posee una asombrosa fortuna de 14.000 millones de dólares y anteriormente trabajó estrechamente con Farhad Moshiri, antiguo propietario del Everton. Ambos llegaron a compartir una participación del 14,58 % en el Arsenal antes de centrarse en el club de Merseyside. En 2017, Usmanov acordó un contrato de 11 millones de libras por los derechos de denominación de la ciudad deportiva Finch Farm a través de su empresa USM Holdings.
Más tarde amplió su influencia comercial al patrocinar al equipo femenino. Brazil añadió: «Parece que el señor Usmanov, que estaba detrás de Moshiri, está intentando volver a entrar, si puede, para invertir un montón de dinero en el Everton».
The Friedkin Group busca sucesores adecuados
El posible regreso de Usmanov se produce después de que The Friedkin Group haya puesto oficialmente en venta al Everton, menos de dos años después de hacerse con el club en diciembre de 2024. El club emitió un comunicado oficial en el que confirmó que sus propietarios están explorando activamente nuevas opciones de inversión, incluida la venta de una participación mayoritaria.
El comunicado subrayó la necesidad de encontrar un sucesor adecuado: «Solo consideraremos el interés de aquellos de quienes estemos firmemente convencidos de que serán las personas adecuadas para llevar al club hacia adelante y aprovechar el impulso que se ha generado».
- AFP
¿Qué le espera ahora al Everton?
Pese a su aparente interés, Usmanov se enfrenta a un enorme obstáculo debido a las estrictas sanciones impuestas por el Gobierno británico en marzo de 2022. Dado que las autoridades británicas se niegan a levantar estas restricciones, su regreso inmediato sigue siendo prácticamente imposible según la legislación vigente. Mientras tanto, The Friedkin Group seguirá financiando al Everton hasta que aparezca el comprador ideal para hacerse cargo del club de Merseyside e impulsarlo hacia el futuro.
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