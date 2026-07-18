Sin embargo, su renuncia no se debe a motivos de salud ni a una aversión personal. Como ha anunciado este hombre de 55 años, su superstición le impide viajar a la final que se disputará cerca de Nueva York el domingo a las 21:00 h CEST.
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¡El motivo es curioso! El presidente de Argentina no entrará al país «bajo ningún concepto» para la final del Mundial
«Bajo ninguna circunstancia» se subirá al avión, declaró Milei a la radio argentina El Observador. En su lugar, verá la final desde la residencia presidencial en Buenos Aires, como ha hecho con los partidos de Lionel Messi y compañía en el Mundial.
Además, se niega a encender la calefacción pese al invierno y prefiere una chaqueta gruesa que usó en el partido contra Suiza (3-1). «Cuando me la quité, encajamos un gol, así que me la volví a poner y desde entonces no me la he quitado», añadió.
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Personalidades políticas en la final del Mundial: también acudirá Sheinbaum
Las supersticiones son comunes entre los sudamericanos apasionados del fútbol. En Argentina, los rituales —llamados «cablas»— se consideran casi una buena costumbre y ayudan a calmar el miedo e incertidumbre que genera un partido, algo fuera de su control. Además, la fe religiosa y estos rituales suelen entrelazarse: Messi pidió protección a Dios antes del Mundial, y un periodista llevó sus botas a la Basílica de Luján para que las bendijeran.
Aun así, la final del Mundial contará con presencia política. La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, confirmó su asistencia el viernes tras la invitación del presidente estadounidense, Donald Trump. Sheinbaum había declinado ver los partidos en México, pese a que el país, junto con Canadá, es anfitrión del torneo. Además de Trump y Sheinbaum, el rey Felipe VI y el presidente Pedro Sánchez también asistirán el domingo.
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