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El Mónaco ejerce la opción de compra de 11 millones de euros sobre Ansu Fati, quien heredó el mítico dorsal 10 de Lionel Messi en el Barcelona
Se ha formalizado el traslado definitivo
Barcelona y Mónaco han confirmado el traspaso definitivo. Tras una exitosa cesión de una temporada, el Mónaco pagó 11 millones de euros para fichar a Fati hasta 2030. El Barcelona, que se reservó un porcentaje de una futura venta, lo anunció en un comunicado oficial.
Durante su cesión la temporada pasada, Fati recuperó su mejor forma, disputando 30 partidos y marcando 12 goles con el Mónaco. Este impresionante rendimiento supuso un gol cada 110 minutos, el mejor promedio de la Ligue 1. Fati también fue nombrado mejor jugador del partido en tres ocasiones, demostrando su valía para el Mónaco.
- AFP
El Barcelona se despide
Fati deja el Barcelona tras 123 partidos y 29 goles. Debutó en la 2019-20 y pronto batió récords. Se convirtió en el goleador más joven del Barcelona en Liga con 16 años y 304 días, en el 2-2 ante Osasuna, y luego batió el récord de la Liga de Campeones contra el Inter con 17 años y 40 días.
El club le agradeció su compromiso y le deseó lo mejor para el futuro.
Reiniciar una carrera profesional en Francia
En el Mónaco, Fati por fin ha sumado minutos de forma regular tras su complicada etapa en el Brighton de la Premier League. El internacional español se integró rápido en la plantilla monegasca y mostró su calidad técnica y olfato goleador. Destacaron su doblete en el derbi ante el Niza y sus tantos decisivos contra Lens y Metz.
El club destacó su regreso al máximo ritmo físico y su eficacia, y subrayó que Fati seguirá aportando sus habilidades al equipo. El traspaso definitivo marca un nuevo capítulo para el jugador, lejos de la presión de Cataluña.
- AFP
¿Qué le depara el futuro a Fati?
Fati se centrará en liderar al Mónaco en las próximas campañas, tanto en liga como en Europa. Con su futuro resuelto, podrá mantener su racha goleadora y, quizá, volver a la selección española. El Mónaco confiará en él para competir con el París Saint-Germain por el título de la Ligue 1.