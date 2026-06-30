El Mónaco ejerce la opción de compra de 11 millones de euros sobre Ansu Fati, quien heredó el mítico dorsal 10 de Lionel Messi en el Barcelona

Barcelona y Mónaco han confirmado el traspaso definitivo. Tras una exitosa cesión de una temporada, el Mónaco pagó 11 millones de euros para fichar a Fati hasta 2030. El Barcelona, que se reservó un porcentaje de una futura venta, lo anunció en un comunicado oficial.

Durante su cesión la temporada pasada, Fati recuperó su mejor forma, disputando 30 partidos y marcando 12 goles con el Mónaco. Este impresionante rendimiento supuso un gol cada 110 minutos, el mejor promedio de la Ligue 1. Fati también fue nombrado mejor jugador del partido en tres ocasiones, demostrando su valía para el Mónaco.



