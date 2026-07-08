El Mónaco descarta a Pogba: «El proyecto no ha funcionado». ¿Qué futuro le espera al exjugador de la Juventus?

En una rueda de prensa junto al nuevo entrenador, Filipe Luis, un directivo del Mónaco admitió que, por el tope salarial de la DNCG, los jugadores mejor pagados —como el exjugador de la Juve y Eric Dier— podrían marcharse.





«¿Pogba? Es una situación muy complicada. Sentimos un gran respeto por Paul como persona. Cuando llegó, aportó mucho positivismo y ayudó a los jóvenes del equipo. Pero la verdad es que el proyecto con él no funcionó como esperábamos la temporada pasada. Las expectativas iniciales eran muy distintas. Creo que es justo evaluarlo semana a semana, observar su progreso físico y técnico. Luego decidirá el entrenador, Filipe Luis, si le da minutos. Tenemos todo el verano para ver su nivel».





«¿Puede marcharse? Sí, claro. Con Paul la relación siempre ha sido abierta y transparente. Si en algún momento sus objetivos y los del club dejan de coincidir, buscaremos una solución. Sus actuaciones nos darán las respuestas. Podría irse, pero también podría quedarse».