En respuesta a las peticiones y comentarios de los lectores, el sitio Kooora abre la puerta a sus seguidores para participar en el pronóstico sobre la identidad del ganador del Balón de Oro, a través de los comentarios en este artículo, en una oportunidad para expresar sus opiniones y compartir sus candidatos antes del anuncio oficial del nombre del premiado con el galardón.

La idea es sencilla: escriban en los comentarios el nombre del jugador que creen que ganará el Balón de Oro y compartan con nosotros las razones de su elección si así lo desean.

¿Se inclinan por Kylian Mbappé? ¿O consideran que Harry Kane, Lamine Yamal o alguno del resto de los candidatos tendrá la última palabra? ¿O tienen otro nombre que creen capaz de resolver la carrera?

No queremos imponer un nombre concreto ni orientar las elecciones de los lectores hacia un candidato determinado, sino que dejamos el espacio abierto a todos, para que el resultado sea un reflejo real de los pronósticos que comparten los seguidores del sitio.



