Aunque los amistosos se juegan a miles de millas del Racecourse Ground, el Wrexham mantiene su espíritu competitivo. Reynolds quiere ver si su equipo puede repetir las sorpresas del pasado, pese a que sea pretemporada. «No solo venimos a Estados Unidos para volver a jugar —algo que siempre ha sido de lo más emocionante y apasionante de ver en directo—, sino que hacerlo contra tres equipos de la Premier League seguidos en Tampa, Nueva York y Filadelfia es algo increíble», señaló.

La estrella de «Deadpool» admite que el Liverpool encarna la cima del fútbol inglés. «Jugar contra ellos en el Yankee Stadium, con toda su historia, es indescriptible. Queremos llenar ese estadio y ver a los chicos hacer lo que mejor saben hacer. La historia de 165 años de Wrexham ha dado muchas sorpresas ante los grandes. El Liverpool es lo más grande, sin duda a nivel mundial. Así que estamos muy emocionados por ver de lo que somos capaces».