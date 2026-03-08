El «mito» de Christian Pulisic sobre la selección estadounidense desmentido por la leyenda del AC Milan Andriy Shevchenko al abordar su afirmación sobre el Mundial

Mientras el Milan sigue luchando por clasificarse para la Liga de Campeones, Luka Modric sigue dirigiendo el juego en el centro del campo a sus 40 años. Es otro de los jugadores con los que los rossoneri esperan renovar contrato y prolongar su estancia en San Siro.

Shevchenko dijo sobre el futuro de su compañero ganador del Balón de Oro: «Mientras tenga ese fuego dentro, tiene que quedarse. También porque, a pesar de su carisma, no es una carga, ayuda y sabe estar siempre disponible, sin esperar nada a cambio.

Está haciendo una temporada extraordinaria, todos conocemos sus grandes cualidades. Tuve la oportunidad de jugar contra él: su forma de interpretar el juego es impresionante, su trabajo como atleta va más allá del de un futbolista. Y además es una persona fantástica, una buena persona. Lo veo enfrentándose a cualquier equipo, aportando siempre la misma calidad, la misma ambición. Se le sigue con humildad, sin gritar. Juega con intensidad y sacrificio, con espíritu de equipo.

«Me alegro de que esté en el Milan porque enriquece su carrera, jugar en el Milan siempre es especial. Y me alegro por los aficionados rossoneri porque se lo merecen. Proyecta una imagen poderosa para los jugadores jóvenes y, obviamente, para sus compañeros de equipo, que tienden a identificarse con él y a seguirlo».

El Milan, que ocupa el segundo puesto de la tabla de la Serie A, volverá a la acción el domingo, cuando se enfrente a su archirrival, el Inter, en el derbi. Pulisic ha iluminado ese partido en el pasado y esperará volver a hacerlo, demostrando su valía a quienes dudan de él.