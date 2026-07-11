El misterio del premio al mejor jugador del partido en el Mundial... Dos trofeos, una votación polémica y Mbappé rompe la norma

El momento en que se proclama al mejor jugador del partido parece habitual en el Mundial: la estrella abandona el campo y posa con el trofeo. Pero pocos saben que este ritual esconde detalles, como la existencia de dos versiones del trofeo, Además, el proceso de elección no está exento de polémica, pues la votación popular suele favorecer a los nombres más famosos, aunque la FIFA puede intervenir en casos excepcionales.

La FIFA usa dos versiones del premio: una con el logotipo de Michelob ULTRA, patrocinador oficial, y otra sin marcas, para menores o jugadores que rechazan vincularse con bebidas alcohólicas.

Tras cada partido, el ganador acude a la zona de entrega, posa ante el cartel publicitario y recibe el trofeo. En cada estadio se preparan las dos versiones: una con el logotipo del patrocinador y otra sin marcas.

La FIFA usa la versión sin logotipos por motivos religiosos, si el jugador lo solicita, o automáticamente si es menor de edad, conforme a la ley del país anfitrión, según informa el diario español «Marca».

Si el jugador tiene motivos religiosos, puede solicitar la versión sin marcas de bebidas alcohólicas. Los menores de edad reciben siempre la versión neutra.

En Estados Unidos, sede del torneo, la edad legal para consumir alcohol es de 21 años, no de 18 como en muchos países, lo que explica que jugadores como Lamine Yamal aparezcan con la versión sin logotipo.