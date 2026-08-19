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¡El mismo registro goleador que Cristiano Ronaldo! Por qué Kylian Mbappe se enfrenta a críticas «extrañas» en el Real Madrid mientras el gigante de LaLiga opera bajo el microscopio del «ganar o desastre»
Mbappé siguió los pasos de Ronaldo en el Real Madrid
Mbappé se incorporó al Real Madrid como agente libre en 2024, después de poner fin a su etapa en el Paris Saint-Germain como máximo goleador histórico del club de la Ligue 1. Heredó el dorsal 9 en Madrid, que en su día llevó el GOAT portugués Ronaldo, y se adaptó rápidamente a su nuevo entorno.
Hubo algunas dudas sobre su capacidad para liderar el ataque como delantero centro, después de haberse labrado su reputación partiendo desde la banda izquierda para irse hacia dentro, pero sus 44 goles y la conquista de la Bota de Oro ayudaron a acallar a cualquier escéptico.
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Mbappé sigue esperando su primer gran título con el Madrid
Sin embargo, Mbappe solo pudo saborear los éxitos de la Supercopa de la UEFA y la Copa Intercontinental de la FIFA. Los grandes títulos, junto con el largamente esperado reconocimiento del Balón de Oro, siguen resistiéndosele. El internacional francés ha tenido que ver cómo el PSG conquistaba dos Champions League consecutivas.
Eso será un motivo de frustración para el jugador de 27 años, ya que sus 86 goles en 103 partidos igualan los que firmó CR7 tras su traspaso récord al Madrid en 2009. Ronaldo, por supuesto, pasó a hacer historia al marcar 450 goles en total, con más de 50 goles en seis temporadas consecutivas.
Por qué Mbappe se encuentra bajo el microscopio
Preguntado por el papel de Mbappe junto al extremo brasileño Vinicius Junior y la presión bajo la que está rindiendo, el exjugador del Madrid McManaman, que habló con GOAL por cortesía de ESPN en Disney+, que ofrecerá este sábado el primer partido de Jose Mourinho de vuelta en La Liga al mando, cuando el Real visite al Espanyol, dijo: «Fuera de escala. Es algo extraño, en cierto modo, no es una crítica, simplemente las piezas no encajan juntas en el Madrid en este momento, eso es todo, eso es todo.
«Individualmente, cuando están sancionados o uno está lesionado o uno no está en el campo, ambos [Mbappe y Vini Jr] son los reyes de la selva, son los mejores jugadores sobre el terreno de juego, son los que realmente destacan y parecen jugadores superestrella increíbles.
«Pero cuando están juntos, lo que se ha visto en los últimos dos años es que no han ganado nada y, si sigues al Real Madrid, si sigues La Liga, sabes que o ganas o es un desastre. Cuando el Barcelona lo gana todo y además te vence en las finales por el camino, es un desastre.
«Han estado muy cerca en partidos de la Copa del Rey, en la Supercopa, encajando goles de última hora, fallando ocasiones, pero hay que cruzar la meta y cuando es el Barcelona, que además también se ha reforzado, ahí es cuando empieza a ponerse precario y ya sabes que los aficionados lo hicieron saber en varias ocasiones el año pasado sobre el equipo, aunque acabaron segundos y cayeron peleando ante un Bayern de Múnich en la Champions League, y pensé que la actuación contra ellos fue buena.
«Así que no están lejos, pero simplemente necesitan un poco de pólvora, un poco de magia especial, y si Jose aporta eso o si lo aportan los nuevos fichajes, habrá que esperar para verlo. Todos esperamos que vaya a ser un año magnífico y yo creo que lo será, y creo que habrá fuegos artificiales, y también creo que será estupendo con el fichaje de Rodri por el Barcelona, porque eso mete a otra superestrella más en la mezcla.
«Pero da igual, Jose ha sido traído para acabar con el Barcelona, para ganar al Barcelona y ganar al Barcelona una y otra y otra vez, y eso es todo. Cualquiera puede entrar hoy en el Real Madrid, tú podrías entrar y acabar segundo, yo podría entrar y acabar segundo, con lo que han estado haciendo y dejando que las superestrellas lleven la voz cantante, pero Jose ha sido traído por una razón.
«Florentino [Perez] confía en él, cree que puede sacar lo mejor de quien sea, controlar los egos, diga lo que diga el vestuario. No creo que sea tan malo como se está retratando porque siempre hay egos en ese vestuario y todos son muy profesionales, pero depende de Jose cruzar la meta. Así de simple, ni más ni menos, simplemente tiene que ganar».
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LaLiga 2026-27: Mbappé, a las órdenes de Mourinho
Mourinho es, tras haber pasado previamente tres años en la capital de España entre 2010 y 2013, plenamente consciente de la expectativa que recae sobre sus hombros. Debe cumplir ante una de las aficiones más exigentes.
Tener a Mbappe, que llega tras una actuación histórica en el Mundial de 2026, a su disposición ayudará sin duda a esa causa, con el desafío para la superestrella francesa de seguir firmando cifras al estilo de Ronaldo.
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