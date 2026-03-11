Getty Images Sport
Traducido por
El ministro iraní afirma que el equipo no podrá participar en el Mundial, pero el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, dice que son bienvenidos
«Bajo ninguna circunstancia»
Donyamali se mantuvo firme en su postura.
«Teniendo en cuenta que este régimen corrupto ha asesinado a nuestro líder, bajo ninguna circunstancia podemos participar en la Copa del Mundo», dijo Donyamali, según comentarios difundidos por los medios de comunicación estatales. Añadió que «no se dan las condiciones» para participar.
Los comentarios se producen tras los ataques aéreos de Estados Unidos e Israel contra Irán, que causaron la muerte del líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei, y desencadenaron un conflicto regional más amplio.
Irán quedó encuadrado en el Grupo G del torneo junto a Bélgica, Egipto y Nueva Zelanda. Los tres partidos de la fase de grupos del equipo están programados para disputarse en Estados Unidos, dos de ellos en Los Ángeles y uno en Seattle.
«Bienvenido a la competición».
El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, declaró a principios de esta semana que había hablado con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre la posible participación de Irán.
«Durante las conversaciones, el presidente Trump reiteró que, por supuesto, la selección iraní es bienvenida a competir en el torneo en Estados Unidos», escribió Infantino en Instagram.
El torneo, en el que participarán 48 equipos, está previsto que comience el 11 de junio, y los partidos se disputarán en Estados Unidos, Canadá y México.
- Getty Images
Reglas de la FIFA
Las normas de la FIFA establecen que si una asociación miembro participante se retira del torneo, el organismo rector puede determinar cómo proceder y sustituir al equipo por otra asociación a su discreción.
La incertidumbre persiste.
No ha habido ninguna declaración oficial inmediata por parte de la FIFA ni de la Federación Iraní de Fútbol en relación con las declaraciones del ministro.
Anuncios