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Ronaldo - Benzema - Al Dawsari - En-Nesyri - Ivan ToneyAI - Gemini

Traducido por

El milésimo gol de Cristiano Ronaldo y la despedida de Benzema: ¿con qué sueñan las estrellas de la Liga Saudí en la nueva temporada?

FEATURES
1ª División
C. Ronaldo
K. Benzema
Salem Mohammed Al-Dossari
Y. En-Nesyri
I. Toney
Al Nasr FC
Al Ittihad
Al Hilal
Al Ahli
Arabia Saudita
Portugal
Francia
Marruecos
Inglaterra

La Liga Roshn tiene una cita con un nuevo comienzo

Con el inicio de una nueva temporada de la Liga Saudí, los sueños se multiplican: aficionados que sueñan con ver a su equipo campeón, clubes que buscan una nueva gloria y entrenadores que desean escribir un capítulo exitoso en su carrera.

Sin embargo, todos esos sueños dependen al final de los pies y las cabezas de los jugadores, quienes a su vez llevan en esas cabezas otros sueños, algunos a favor del equipo para el que juegan, y otros solo para ellos mismos.

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  • El millar de Cristiano Ronaldo

    Y no cabe duda de que el mayor soñador en la nueva temporada de la Roshn Saudi League es la estrella portuguesa Cristiano Ronaldo, capitán del Al Nassr, que afronta una temporada que podría ser la última de su carrera.

    Ronaldo, cuyo contrato expira al término de la nueva temporada, la inicia después de haber cumplido su mayor sueño: coronarse con el Al Nassr con un título, y no cualquier título, sino el campeonato de la Liga Saudí, ausente desde hacía 7 años.

    Y ahora que ese sueño colectivo se ha cumplido, no hay duda de que Ronaldo busca un logro individual que ningún futbolista ha sido capaz de igualar, ni siquiera acaso de acercarse a él: la proeza de los 1.000 goles.

    Ronaldo afronta la nueva temporada con 976 goles en su haber, lo que significa que solo necesita 24 goles para ser el primer jugador en marcar 1.000 goles en la historia del fútbol.

    Esta cifra no es difícil para la estrella portuguesa, ya que no ha marcado menos en ninguna de sus tres temporadas completas en la Roshn League, siendo su registro más bajo el de 25 goles en la temporada 2024-2025.

    Y "el Don" no solo participará en la Roshn League, sino que tendrá la oportunidad de sacudir las redes en la Supercopa de Arabia Saudí, la Copa del Custodio de las Dos Mezquitas Sagradas, además de la Liga de Campeones de Asia Élite.

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  • El adiós de Benzema

    En cuanto a su excompañero en el Real Madrid, el delantero francés Karim Benzema, también disputará una temporada que, con gran probabilidad, será la última de su carrera futbolística, sobre todo después de que se hablara mucho de su retirada en momentos anteriores.

    Benzema disputará esta temporada con el Al-Hilal, equipo al que se incorporó durante el pasado mercado invernal, procedente del Al-Ittihad en una operación sonada, tras rescindir su contrato con este último.

    El mayor sueño del delantero francés esta temporada será liderar al «Zaeem» hacia la conquista del título de la Roshn Saudi League, que se le escapó en las dos últimas temporadas, para así cerrar su carrera futbolística de la mejor manera posible.

    Este final no sería el más bonito solo por la importancia del título liguero, sino por su relevancia para el propio Benzema, tras su sorpresivo traspaso del Al-Ittihad al Al-Hilal, que provocó un gran malestar entre la afición de los «Tigres».

    El jugador de 38 años no desea que ese malestar se extienda a la afición del Al-Hilal, en caso de que considere que no es capaz de aportar al equipo, sobre todo porque el «Zaeem» ya fracasó en la conquista del título en las dos últimas temporadas.

    Para evitarlo, Benzema deberá encontrar una solución al problema de las lesiones que lo apartaron del Al-Hilal en varios partidos durante la segunda mitad de la temporada pasada, especialmente porque llegará a la barrera de los 39 años a finales de 2026.

    Y si el exdelantero del Real Madrid lo logra, se convertirá en uno de los pocos jugadores que han ganado la liga saudí con el Al-Hilal y el Al-Ittihad, después de haber liderado al «Amid» hacia la conquista del título en la temporada 2024-2025.

  • La reacción de Al-Dawsari

    Y si Benzema se acerca a despedirse de los terrenos de juego al final de la nueva temporada, su compañero en las filas del Al-Hilal, el capitán Salem Al-Dawsari, quiere evitar esa despedida durante esta campaña.

    Al-Dawsari firmó una de sus peores temporadas con el Al-Hilal la campaña pasada, bajo la dirección del entrenador italiano Simone Inzaghi, algo que lo puso en el punto de mira de la afición del "Líder".

    El nombre del "Tornado" estuvo vinculado a una salida del Al-Hilal en el actual mercado de fichajes de verano, ante el interés de algunos clubes por sus servicios, como el Al-Diriyah, recién ascendido a la Roshn Saudi League, y algunos clubes de la liga catarí.

    Es cierto que Salem Al-Dawsari se quedó en el Al-Hilal, pero sabe que esta permanencia es la última, ya que con toda probabilidad abandonará el equipo tras el final de la temporada, y podría verse obligado a retirarse en ese momento.

    Para evitarlo, el capitán del Al-Hilal tendrá que ofrecer una temporada excepcional, tanto a nivel individual como colectivo, con la que convenza a la directiva y a la afición de su capacidad para continuar al menos una temporada más.

    Y este sueño parece difícil, no solo por las limitaciones que le impone Inzaghi en el campo, sino porque comenzará la temporada lesionado, además de que el Al-Hilal se apoyará en el nuevo extremo neerlandés Crysencio Summerville, que juega en su misma posición.

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  • Ivan Toney, primera Bota de Oro

    En cuanto al delantero inglés Ivan Toney, se prepara para disputar su tercera temporada en la Liga saudí, junto al Al-Ahli, en busca de un título que perdió en dos ocasiones tras haber estado muy cerca de conseguirlo.

    Toney sueña con ganar el título de máximo goleador de la Liga saudí por primera vez en su carrera, después de perderlo la temporada pasada en un escenario dramático a favor del mexicano Julián Quiñones, estrella del Al-Qadsiah.

    Quiñones se llevó el título en la última jornada, tras marcar un doblete en la portería del Al-Ittihad, con el que se lanzó al liderato con 33 goles, a un solo tanto de diferencia de Toney.

    Lo curioso es que Toney perdió ese mismo título, la temporada anterior a la pasada, a favor de Cristiano Ronaldo, por una diferencia de tan solo dos goles.

    Ivan Toney busca ganar el título de máximo goleador en una gran competición por primera vez, y la segunda de su carrera futbolística en general.

    La única vez que el delantero del Al-Ahli conquistó el título de máximo goleador fue hace 5 años, concretamente con el Brentford, en la Championship inglesa durante la temporada 2020-2021.

  • Youssef En-Nesyri: llegó la hora de responder

    Cuando Benzema abandonó las filas del Al-Ittihad, el club saudí fichó al delantero marroquí Youssef En-Nesyri para que fuera su sustituto, pero hasta el momento no lo ha conseguido.

    Antes del inicio de la nueva temporada, el nombre de En-Nesyri estuvo vinculado a un traspaso a la liga marroquí, en medio de algunas informaciones que hablaban de que el entrenador alemán Jens Wissing no estaba convencido de sus cualidades.

    Estos indicios reflejan la difícil situación del delantero marroquí en la nueva temporada, pero al mismo tiempo podrían ser el combustible que lo impulse a estallar y ofrecer su mejor nivel.

    Y este parece ser el mayor sueño de En-Nesyri en la nueva temporada: brillar con el Al-Ittihad y responder a todos los que dudaron de sus cualidades, ofreciendo su mejor nivel con el club saudí.