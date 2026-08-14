Y no cabe duda de que el mayor soñador en la nueva temporada de la Roshn Saudi League es la estrella portuguesa Cristiano Ronaldo, capitán del Al Nassr, que afronta una temporada que podría ser la última de su carrera.

Ronaldo, cuyo contrato expira al término de la nueva temporada, la inicia después de haber cumplido su mayor sueño: coronarse con el Al Nassr con un título, y no cualquier título, sino el campeonato de la Liga Saudí, ausente desde hacía 7 años.

Y ahora que ese sueño colectivo se ha cumplido, no hay duda de que Ronaldo busca un logro individual que ningún futbolista ha sido capaz de igualar, ni siquiera acaso de acercarse a él: la proeza de los 1.000 goles.

Ronaldo afronta la nueva temporada con 976 goles en su haber, lo que significa que solo necesita 24 goles para ser el primer jugador en marcar 1.000 goles en la historia del fútbol.

Esta cifra no es difícil para la estrella portuguesa, ya que no ha marcado menos en ninguna de sus tres temporadas completas en la Roshn League, siendo su registro más bajo el de 25 goles en la temporada 2024-2025.

Y "el Don" no solo participará en la Roshn League, sino que tendrá la oportunidad de sacudir las redes en la Supercopa de Arabia Saudí, la Copa del Custodio de las Dos Mezquitas Sagradas, además de la Liga de Campeones de Asia Élite.