En cuanto a su excompañero en el Real Madrid, el delantero francés Karim Benzema, también disputará una temporada que, con gran probabilidad, será la última de su carrera futbolística, sobre todo después de que se hablara mucho de su retirada en momentos anteriores.
Benzema disputará esta temporada con el Al-Hilal, equipo al que se incorporó durante el pasado mercado invernal, procedente del Al-Ittihad en una operación sonada, tras rescindir su contrato con este último.
El mayor sueño del delantero francés esta temporada será liderar al «Zaeem» hacia la conquista del título de la Roshn Saudi League, que se le escapó en las dos últimas temporadas, para así cerrar su carrera futbolística de la mejor manera posible.
Este final no sería el más bonito solo por la importancia del título liguero, sino por su relevancia para el propio Benzema, tras su sorpresivo traspaso del Al-Ittihad al Al-Hilal, que provocó un gran malestar entre la afición de los «Tigres».
El jugador de 38 años no desea que ese malestar se extienda a la afición del Al-Hilal, en caso de que considere que no es capaz de aportar al equipo, sobre todo porque el «Zaeem» ya fracasó en la conquista del título en las dos últimas temporadas.
Para evitarlo, Benzema deberá encontrar una solución al problema de las lesiones que lo apartaron del Al-Hilal en varios partidos durante la segunda mitad de la temporada pasada, especialmente porque llegará a la barrera de los 39 años a finales de 2026.
Y si el exdelantero del Real Madrid lo logra, se convertirá en uno de los pocos jugadores que han ganado la liga saudí con el Al-Hilal y el Al-Ittihad, después de haber liderado al «Amid» hacia la conquista del título en la temporada 2024-2025.