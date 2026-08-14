El milenio de Cristiano Ronaldo y la despedida de Benzema: ¿con qué sueñan las estrellas de la liga saudí en la nueva temporada?

En cuanto a su excompañero en el Real Madrid, el delantero francés Karim Benzema, también disputará una temporada que, con gran probabilidad, podría ser la última de su carrera futbolística, sobre todo después de que se hablara mucho de su retirada en momentos anteriores.

Benzema disputará esta temporada con el Al-Hilal, equipo al que se incorporó durante el pasado mercado invernal de fichajes, procedente del Al-Ittihad en un traspaso sonado, tras rescindir su contrato con este último.

Y el mayor sueño del delantero francés en esta temporada será liderar al "Zaeem" hacia la conquista del título de la Roshn League, que se le escapó en las dos temporadas anteriores, para así cerrar su carrera futbolística de la mejor manera posible.

Este cierre no sería el más bonito solo por la importancia del título de liga, sino por su importancia para el propio Benzema, tras su sorprendente traspaso del Al-Ittihad al Al-Hilal, que provocó un gran estado de ira entre la afición de los "Tigres".

Y el jugador de 38 años no desea que esa ira se extienda a la afición del Al-Hilal, si considera que no es capaz de aportar al equipo, sobre todo teniendo en cuenta que el "Zaeem" ya fracasó en la conquista del título en las dos últimas temporadas.

Y para evitar eso, Benzema tendrá que encontrar una solución al problema de las lesiones que lo alejaron del Al-Hilal en varios partidos durante la segunda mitad de la pasada temporada, especialmente porque alcanzará la barrera de los 39 años a finales de 2026.

Y si el que fuera delantero del Real Madrid lo logra, será uno de los pocos jugadores que han ganado la liga saudí con el Al-Hilal y el Al-Ittihad, después de haber liderado al "Amid" hacia la conquista del título en la temporada 2024-2025.