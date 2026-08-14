¿Tienes más de 18 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

Goal.com
En directoEntradas
Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.
cm grafica cristiano ronaldo

Traducido por

El milenio de Cristiano Ronaldo y la despedida de Benzema: ¿con qué sueñan las estrellas de la liga saudí en la nueva temporada?

FEATURES
1ª División
C. Ronaldo
K. Benzema
Salem Mohammed Al-Dossari
Y. En-Nesyri
I. Toney
Al Nasr FC
Al Ittihad
Al Hilal
Al Ahli
Arabia Saudita
Portugal
Francia
Marruecos
Inglaterra

La Roshan Saudí League ante el inicio de una nueva etapa

Con el inicio de una nueva temporada de la Liga de Arabia Saudí, los sueños se multiplican: aficiones que sueñan con ver a su equipo campeón, clubes que buscan una nueva gloria y entrenadores que desean escribir un capítulo exitoso en su trayectoria.

Sin embargo, todos estos sueños dependen al final de los pies y las cabezas de los jugadores, quienes a su vez llevan en esas cabezas otros sueños, algunos en beneficio del equipo para el que juegan, y otros solo en beneficio propio.

Entradas para los partidos de la Liga Roshn Saudí¡Compra tu entrada ahora!

  • El millar de Ronaldo

    Y no cabe duda de que quien alberga el mayor sueño en la nueva temporada de la Roshn Saudi League es la estrella portuguesa Cristiano Ronaldo, capitán del Al Nassr, que afronta una temporada que podría ser la última de su carrera.

    Ronaldo, cuyo contrato finaliza al término de la nueva temporada, la comienza tras haber cumplido su mayor sueño: coronarse con el Al Nassr con un título, y no un título cualquiera, sino el campeonato de la liga saudí, ausente desde hacía 7 años.

    Ahora que este sueño colectivo se ha hecho realidad, no hay duda de que Ronaldo busca un logro individual que ningún futbolista ha sido capaz de alcanzar, ni siquiera acercarse a él: la proeza de los 1000 goles.

    Ronaldo afronta la nueva temporada con 976 goles en su haber, lo que significa que solo necesita 24 goles para convertirse en el primer jugador en marcar 1000 goles en la historia del fútbol.

    Esta cifra no es difícil para la estrella portuguesa, ya que no ha marcado menos en ninguna de sus tres temporadas completas en la Roshn League, siendo su registro más bajo de 25 goles en la temporada 2024-2025.

    Y "el Bicho" no solo disputará la Roshn League, sino que tiene la oportunidad de agitar las redes en la Supercopa de Arabia Saudí, la Copa del Custodio de las Dos Mezquitas Sagradas, además de la Liga de Campeones de la Élite de Asia.

    • Anuncios

  • La despedida de Benzema

    En cuanto a su excompañero en el Real Madrid, el delantero francés Karim Benzema, también disputará una temporada que, con gran probabilidad, podría ser la última de su carrera futbolística, sobre todo después de que se hablara mucho de su retirada en momentos anteriores.

    Benzema disputará esta temporada con el Al-Hilal, equipo al que se incorporó durante el pasado mercado invernal de fichajes, procedente del Al-Ittihad en un traspaso sonado, tras rescindir su contrato con este último.

    Y el mayor sueño del delantero francés en esta temporada será liderar al "Zaeem" hacia la conquista del título de la Roshn League, que se le escapó en las dos temporadas anteriores, para así cerrar su carrera futbolística de la mejor manera posible.

    Este cierre no sería el más bonito solo por la importancia del título de liga, sino por su importancia para el propio Benzema, tras su sorprendente traspaso del Al-Ittihad al Al-Hilal, que provocó un gran estado de ira entre la afición de los "Tigres".

    Y el jugador de 38 años no desea que esa ira se extienda a la afición del Al-Hilal, si considera que no es capaz de aportar al equipo, sobre todo teniendo en cuenta que el "Zaeem" ya fracasó en la conquista del título en las dos últimas temporadas.

    Y para evitar eso, Benzema tendrá que encontrar una solución al problema de las lesiones que lo alejaron del Al-Hilal en varios partidos durante la segunda mitad de la pasada temporada, especialmente porque alcanzará la barrera de los 39 años a finales de 2026.

    Y si el que fuera delantero del Real Madrid lo logra, será uno de los pocos jugadores que han ganado la liga saudí con el Al-Hilal y el Al-Ittihad, después de haber liderado al "Amid" hacia la conquista del título en la temporada 2024-2025.

  • La rebelión de Al-Dossari

    Y si Benzema se acerca a decir adiós a los terrenos de juego al término de la nueva temporada, su compañero en las filas del Al-Hilal, el capitán Salem Al-Dawsari, desea evitar esa despedida durante este curso.

    Al-Dawsari firmó una de sus peores temporadas con el Al-Hilal la campaña pasada, bajo la dirección del entrenador italiano Simone Inzaghi, lo que lo colocó en el punto de mira de la afición del "Al-Zaeem".

    El nombre del "Tornado" estuvo vinculado a una salida del Al-Hilal durante el mercado veraniego en curso, ante el interés de algunos clubes por sus servicios, como el Al-Diriyah, recién ascendido a la Roshn Saudi League, y algunos clubes de la liga catarí.

    Es cierto que Salem Al-Dawsari se quedó en el Al-Hilal, pero sabe que esta permanencia es la última, ya que con gran probabilidad abandonará el equipo tras el final de la temporada, y podría verse obligado a retirarse en ese momento.

    Para evitarlo, el capitán del Al-Hilal deberá firmar una temporada excepcional, tanto a nivel individual como colectivo, con la que convenza a la directiva y a la afición de su capacidad para continuar al menos una temporada más.

    Y este sueño parece difícil, no solo por las limitaciones que le impone Inzaghi en el campo, sino porque comenzará la temporada lesionado, además de que el Al-Hilal se apoyará en el nuevo extremo neerlandés Crysencio Summerville, que juega en su misma posición.

    • ¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

    Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

    Sigue a GOAL en Google

  • Ivan Toney, la primera Bota de Oro

    En cuanto al delantero inglés Ivan Toney, se prepara para disputar su tercera temporada en la Liga de Arabia Saudí, con el Al Ahli, en busca de un título que perdió en dos ocasiones tras haber estado muy cerca de conseguirlo.

    Toney sueña con ganar el título de máximo goleador de la Liga de Arabia Saudí por primera vez en su carrera, después de perderlo la temporada pasada en un escenario dramático a favor del mexicano Julián Quiñones, estrella del Al Qadsiah.

    Quiñones se aseguró el título en la última jornada, tras marcar un doblete en la portería del Al Ittihad, con el que se hizo con el liderato con 33 goles, con una ventaja de un gol sobre Toney.

    Lo curioso es que Toney perdió ese mismo título, en la temporada anterior a la pasada, a favor de Cristiano Ronaldo, por una diferencia de apenas dos goles.

    Ivan Toney busca ganar el título de máximo goleador en una competición importante por primera vez, y la segunda en su carrera futbolística en general.

    La única vez que el delantero del Al Ahli conquistó el título de máximo goleador fue hace 5 años, concretamente con el Brentford, en la Championship inglesa durante la temporada 2020-2021.

  • Youssef En-Nesyri: llegó el momento de responder

    Cuando Benzema abandonó las filas del Al-Ittihad, el club saudí fichó al delantero marroquí Youssef En-Nesyri para que fuera su sustituto, pero hasta el momento no lo ha logrado.

    Antes del comienzo de la nueva temporada, el nombre de En-Nesyri se vinculó con un traspaso a la liga marroquí, en medio de algunas informaciones que hablaban de la falta de convicción del entrenador alemán Jens Wissing en sus capacidades.

    Estos indicios reflejan la difícil situación del delantero marroquí en la nueva temporada, pero al mismo tiempo pueden ser el combustible que lo impulse a estallar y a ofrecer su mejor nivel.

    Y este parece ser el mayor de los sueños de En-Nesyri para la nueva temporada: brillar con el Al-Ittihad y responder a todos los que dudaron de sus capacidades, ofreciendo su mejor nivel con el club saudí.