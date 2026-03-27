¿El Milan y la Juventus interesados en Pellegrino? «No sé cuánto tiempo estaré en el Parma, no pienso en el futuro»

Mateo Pellegrino es una de las sorpresas más agradables de esta temporada entre los equipos que luchan por evitar el descenso. El delantero argentino del Parma, que en su juventud pasó por las categorías inferiores del Inter, está cuajando una temporada notable en el área de gol, lo que le ha valido la atención de muchos clubes de primer nivel, entre ellos el Milan.





Sin embargo, el delantero nacido en 2001 no piensa por el momento en su futuro y así lo ha confirmado al margen de un acto celebrado hoy en el estadio Tardini, en el que, además de confirmar su felicidad con la camiseta ducal, también ha reiterado que, tarde o temprano, llegará una despedida.



