84' OCASIÓN - Loftus-Cheek pierde el balón y concede al Lecce la salida al contraataque. Fatah entra en el área por la izquierda, se perfila hacia su derecha superando a dos hombres y, ya en caída, remata hacia el palo largo. Maignan se estira y con la punta de los dedos manda el balón a córner.





76' OCASIÓN - Gran jugada vertical del Lecce que deja a Pierotti ante Maignan, ligeramente escorado a la derecha. El extremo prueba con un disparo raso por debajo del cuerpo del portero en su salida, pero no logra sorprenderle y este desvía lo justo para permitir que la defensa despeje.





74' GOL - Moreira recoge un balón perdido por Siebert en medio de las protestas del Lecce por un choque entre Goncalo Ramos y Gaspar y se marcha hacia la portería de Falcone. Regate seco hacia dentro y disparo raso al primer palo que bate al portero.





65' OCASIÓN - Monteiro encara y supera a Gila hasta la línea de fondo, sirviendo una asistencia peligrosísima al centro del área pequeña a la que Pierotti no llega por muy poco, ya que Estupinan, con una diagonal perfecta, interviene y salva.





62' GOL - Pulisic distribuye, Rabiot se lanza, pared en la frontal del área con Goncalo Ramos, que deja al francés delante de Falcone, y zurdazo potente para el 2-0





55' AUTOGOL ANULADO - Chukwueze encuentra la manera de poner el centro desde la derecha y encuentra a Pavlovic que, de cabeza, remata bien y pone en apuros a Falcone. El portero no controla en la primera intervención y, desde el suelo, despeja de nuevo con el brazo, enviándose el balón a las piernas y después dentro de la portería. El 2-0 queda anulado, sin embargo, por posición irregular de partida de Pavlovic.





51' ¡QUÉ JUGADA! - Estupenda acción de Saelemaekers, que en la frontal de su propia área controla y, en regate, se mete entre dos rivales resistiendo la carga y lanzándose al contraataque. En la frontal del área la acción se desplaza de izquierda a derecha hasta Chukwueze, que prueba el centro al lado opuesto donde está libre Goncalo Ramos: intento de chilena, pero no encuentra el balón.





41' OCASIÓN - Espectacular contraataque de campo a campo de Pavlovic, lanzado en vertical por Pulisic. El defensa llega hasta dentro del área, pero está poco lúcido y, tras regatear a un defensor, en vez de chutar intenta asistir a Chukwueze (ya en claro fuera de juego), pasándole el balón a Falcone.





39' - Pulisic pone un centro perfecto al corazón del área para Goncalo Ramos, que remata de cabeza, pero la manda fuera por poco.





34' OCASIÓN - Gran desmarque vertical de Chukwueze, que sorprende a Gallo y recibe el pase en profundidad de Saelemaekers. La acción, que parece similar a la del gol, encuentra sin embargo a un Falcone más atento en la salida y, esta vez, llega la parada antes del posible toque del nigeriano.





14' GOL - Grandísimo balón vertical de Pavlovic para Pulisic, que le gana el tiempo a Siebert, controla de volea con la derecha y en un instante se coordina para batir con la izquierda y superar la salida de Falcone.





11' OCASIÓN - Balón filtrado de Goncalo Ramos para Pulisic, que gana la espalda de la defensa del Lecce, pero no llega al balón debido también a la oportuna salida de Falcone, que le niega la jugada y atrapa en una intervención abajo.





9' - Primero Monteiro, que se va en slalom y prueba un disparo desde muy lejos, y luego Ilic, que controla y tira desde la frontal, no encuentran la portería defendida por Maigna.





0' Saque inicial a las 20:45 en el estadio San Siro, que cumple 100 años. Juego de luces y ambiente de celebración en la previa.





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