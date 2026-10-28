Seguir juntos. Adrien Rabiot negocia con el Milan la renovación de su contrato, que vence en junio, con muchas posibilidades de llegar a un acuerdo. Según informan Matteo Moretto y Fabrizio Romano, tras cerrar la ampliación del contrato con el entorno de Christian Pulisic, para la que solo falta la firma, Gerry Cardinale quiere cerrar el acuerdo con el centrocampista francés antes de Navidad.
El Milan, tras Christian Pulisic, renueva a Adrien Rabiot: los detalles del acuerdo
LOS DETALLES DEL ACUERDO
Rabiot llegó al Milan en el verano de 2025 en un traspaso definitivo procedente del Marsella por menos de 10 millones de euros. El francés firmó un contrato hasta el 30 de junio de 2028 con un salario fijo de unos 5 millones de euros netos, más primas. Según La Gazzetta dello Sport la renovación sería por un par de temporadas, con la habitual posibilidad de ampliar el acuerdo una temporada más. Rabiot está a gusto en el Milan, pero quiere ganar. La directiva del club le ha dado las garantías que esperaba al respecto, al igual que Amorim, que lo ha situado en el centro del proyecto desde su llegada. Aún quedan algunos aspectos por resolver con su madre, Veronique, que representa al exjugador del PSG y del Marsella, pero las negociaciones van por buen camino. Su salario debería mantenerse en línea con el actual.
CIFRAS Y LIDERAZGO
Actualmente de baja por un problema en la pantorrilla, Rabiot espera volver a estar disponible para el derbi contra el Inter, programado para el sábado a las 20:45. Eso es lo que desea el AC Milan, con el que esta temporada suma 4 goles y 3 asistencias en 7 partidos de liga. Con el AC Milan acumula 10 goles y 9 asistencias en 42 partidos en total. Una aportación importante, a la que se suman el carisma y el liderazgo que aporta sobre el campo. Por eso Amorim no prescinde de él y Cardinale quiere continuar la aventura con él.
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