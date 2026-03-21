95' - Ricci vuelve a estar a punto de marcar. El balón sale por poco por encima del larguero.

84' - ¡Vlasic no falla desde el punto de penalti y recorta distancias, 3-2 en San Siro!

83' - ¡Penalti a favor del Torino! Manotazo involuntario de Pavlovic a Simeone, el árbitro consulta el VAR y señala el penalti.

80' - Ricci se cuela y dispara, Paleari está atento y evita el 4-1.

78' - Simeone se gira en un espacio reducido y dispara, el balón sale desviado por la izquierda de Maignan.

77' - Giménez vuelve al campo tras 144 días.

67' - Simeone, solo en el área, remata con seguridad, pero Maignan realiza una parada literalmente milagrosa y desvía el balón con la pierna abierta.

56' - ¡3-1 MILÁN! Fofana, solo en el área, recibe un pase de Athekame, se gira y bate a Paleari con un tiro raso que este solo puede tocar.

54' - ¡Rabiot vuelve a poner al Milan por delante! Un pase en profundidad genial de Modric, Pulisic centra para Rabiot, que a puerta vacía no puede fallar.

50' - Bartesaghi lo intenta de volea, el desvío resulta decisivo. El balón sale fuera por muy poco.

45' - Entra Athekame por Tomori, que ha recibido una tarjeta amarilla.

SEGUNDA PARTE

45' -¡EMPATE DEL TORINO! Disparo de Vlasic desde el borde del área, Maignan rechaza al poste y Simeone es el más rápido y, con un remate a puerta vacía, vuelve a equilibrar el marcador.

40' - Pedersen remata con seguridad desde el borde del área, pero Pavlovic vuelve a negarlo de cabeza. Luego se levanta la bandera, fuera de juego al inicio de la jugada.

39' - ¡Zapata se gira en el área, pero Maignan lo salva todo!

37' - ¡GOL ESPECTACULAR DE PAVLOVIC! ¡Un disparo a media altura que supera a Paleari, toca el larguero y se cuela en la portería!

36' - Bomba de Rabiot desde lejos, Paleari responde rápido y la despeja.

30' - Gineitis dispara desde lejos, tiro desviado, pero Maignan no se deja sorprender.

15' - Maignan salva al Milan desviando a córner un peligroso cabezazo de Ismaijli

13' - Centro de Pedersen, Maignan sale en falso y Vlasic está a punto de marcar a bocajarro.

9' - El primer amonestado es Tomori, que evita el contraataque del Torino derribando a Gineitis.

6' - Pavlovic salta más alto que nadie tras un córner: el balón sale fuera.

3' - El Torino empieza bien, presionando alto al Milan y creando una ocasión de tiro de Gineitis que es rechazada.

1' - ¡Comienza el partido!

PRIMERA PARTE