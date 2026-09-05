¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
Goal.com
En directoEntradas
AC Milan v Venezia FC - Serie A 2026/27Getty Images Sport

Traducido por

El Milan no se rinde: Amorim reabre la carpeta de la estrella del Real Madrid

Fichajes
Juventus vs AC Milán
Juventus
AC Milán
Serie A
R. Amorim
G. Ramos
Endrick
Real Madrid vs Inter Milán
Real Madrid
Inter Milán
Liga de Campeones
Roma
Italia
Portugal
Brasil
España

Nueva fecha para volver a intentarlo: un rival italiano en escena

El Milan se prepara para reabrir uno de los expedientes ofensivos que no logró cerrar durante el mercado de fichajes de verano.

El histórico club italiano ha fijado el mes de enero como posible fecha para retomar las negociaciones con una de las estrellas del Real Madrid.

  • Amorim revela la estrategia del Milan

    Rúben Amorim afronta su primera gran prueba como entrenador del Milan ante la Juventus, pero no evitó hablar del mercado de fichajes durante la rueda de prensa previa al partido, asegurando que existe una gran sintonía entre él, Gerry Cardinale y Furlani a la hora de definir las necesidades del equipo.

    Amorim declaró: "Hablo con Cardinale y Furlani todos los días, así que para mí es normal contar con ellos. Estoy muy contento con el mercado de fichajes. Tenemos jugadores nuevos de gran calidad que nos ayudarán durante la temporada, y también en el futuro. Ese es nuestro objetivo. Quiero también aclarar cómo funciona el Milan: todos deben estar de acuerdo sobre los jugadores que queremos incorporar".

    El Milan había cerrado el fichaje de Gonçalo Ramos tres días antes del inicio del mercado de verano, y el delantero portugués obtuvo rápidamente el respaldo de todas las partes como primera opción para la posición de ariete.

    Lee también: El triple del Barcelona: el Betis revela el sufrimiento del Real Madrid


    • Anuncios

  • Ramos cierra la puerta a un fichaje alternativo

    El valor de la operación fija por Gonçalo Ramos alcanzó los 70 millones de euros, lo que privó al Milan de la posibilidad de fichar de forma definitiva a un delantero alternativo durante el verano.

    Por ello, y en consonancia con el apego del club a su estrategia basada en el desarrollo de los jugadores jóvenes, el Milan renovó el contrato de Camarda hasta el 30 de junio de 2031, con opción de ampliarlo un año más hasta 2032, antes de tomar la decisión de ascenderlo para que sea el único suplente del delantero portugués.

    Esta situación se mantendrá al menos hasta enero, cuando el grupo de trabajo dentro del club realice una evaluación integral de la situación, basándose en los datos que se recopilen durante los cuatro primeros meses de la temporada.

    Lee también: ¿Cambiará el rumbo de su temporada? Nueva prueba para la estrella del Barcelona antes del duelo ante el Valencia

  • Endrick: el objetivo aplazado

    El Milan trabajaba desde hacía algún tiempo, un periodo que se prolongó al menos durante dos semanas, en la incorporación de un destacado fichaje ofensivo, y la elección recayó en Endrick, el delantero brasileño nacido en 2006 que milita en las filas del Real Madrid. Cardinale negoció el traspaso directamente con los responsables del Real Madrid, pero se topó con la negativa de José Mourinho a que el exjugador del Palmeiras saliera en calidad de cedido, una postura que provocó la decepción del Milan y de la Roma, según informó el portal Calciomercato.

    Endrick todavía no ha jugado con el Real Madrid, mientras continúa las etapas de su recuperación de una lesión, pero el Milan espera contar con sus servicios en enero en calidad de cedido con opción de compra.

    La consecución de este objetivo dependerá en gran medida de la forma y el momento en que Mourinho recurra al jugador brasileño durante la primera parte de la temporada.

    Lee también: ¿Siguiendo los pasos de Salah? Barcola recibe la primera advertencia de Carragher

    • ¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

    Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

    Sigue a GOAL en Google

  • El Milan lo intentará de nuevo y la Roma entra en escena

    Según "Calciomercato", Cardinale, Amorim y el equipo de trabajo intentarán de nuevo fichar a Endrick, independientemente del resultado del intento anterior.

    El Milan considera que el jugador brasileño es capaz de ocupar la posición de delantero centro, así como de jugar por detrás de Gonçalo Ramos en el puesto de segundo delantero.

    Endrick representa el ejemplo más destacado de una estrategia clara dentro del Milan, basada en reabrir los expedientes de los fichajes que no se pudieron concretar anteriormente, ante la convicción del club de que el proyecto de construir un equipo capaz de competir por los títulos y de ganarlos aún está en sus inicios.

    El sitio recogió del diario "Corriere dello Sport" que la Roma también ve en Endrick uno de los nombres dignos de estudio para reforzar el ataque en el futuro.

    Lee también: La liga saudí le arrebató a su rival: el "asombroso" Haaland impone su dominio en la Premier League

Serie A
Juventus crest
Juventus
JUV
AC Milán crest
AC Milán
MIL
Liga de Campeones
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA
Inter Milán crest
Inter Milán
INT