Rúben Amorim afronta su primera gran prueba como entrenador del Milan ante la Juventus, pero no evitó hablar del mercado de fichajes durante la rueda de prensa previa al partido, asegurando que existe una gran sintonía entre él, Gerry Cardinale y Furlani a la hora de definir las necesidades del equipo.

Amorim declaró: "Hablo con Cardinale y Furlani todos los días, así que para mí es normal contar con ellos. Estoy muy contento con el mercado de fichajes. Tenemos jugadores nuevos de gran calidad que nos ayudarán durante la temporada, y también en el futuro. Ese es nuestro objetivo. Quiero también aclarar cómo funciona el Milan: todos deben estar de acuerdo sobre los jugadores que queremos incorporar".

El Milan había cerrado el fichaje de Gonçalo Ramos tres días antes del inicio del mercado de verano, y el delantero portugués obtuvo rápidamente el respaldo de todas las partes como primera opción para la posición de ariete.

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