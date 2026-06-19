Otra opción es Jovan Kirovski, hombre de confianza de Ibrahimovic y director deportivo de Milan Futuro. También suena Donato Lomonte, jefe de ojeadores con licencia para ser director deportivo, y Bobby Gardiner, analista de big data en pleno auge, a quien pronto se le podría confiar la coordinación del área de ojeadores con la ayuda de Amorim como entrenador-gerente. También se considera a Domenico Teti, exjugador del Wolverhampton respaldado por Jorge Mendes, para el cargo de director deportivo.



