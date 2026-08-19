Las dificultades para llegar al central formado en la cantera de los Leones son muchas, pero la operación no es imposible. Gonçalo Inacio es un pilar del Sporting de Lisboa de Rui Borges y desde este año, favorecido por la salida de Hjulmand al Atlético de Madrid, se ha convertido en su capitán, pero para el club de la capital portuguesa no es intransferible. Todos tienen un precio, incluido Inacio, que sigue teniendo una cláusula de rescisión de 60 millones de euros. El pasado diciembre, cuando renovó su contrato hasta 2030, dijo no a la propuesta del club de elevarla hasta 80. A estas alturas del mercado, con la cercanía del 1 de septiembre y con el Sporting obligado a encontrar un sustituto, es difícil pensar que pueda salir a precio de saldo.







