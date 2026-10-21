Zachary Athekame es una de las estrellas de la Ligue 1 2026-27. El futbolista suizo de banda, llegado cedido del AC Milan, está firmando una temporada como protagonista, con dos goles y tres asistencias que le han valido la convocatoria con la Suiza de Yakin (con la que dio dos asistencias en el partido de su debut en Macedonia del Norte). En Francia lo han comparado con David Beckham por su capacidad para centrar, una exageración que, aun así, sirve para destacar sus cualidades.
El Milan negocia con el Lyon: quiere el regreso de Zachary Athekame en enero
INTENTO PARA ENERO
Si el Lyon lidera la Ligue 1 junto al Paris Saint-Germain con 14, también se lo debe al exextremo del Young Boys, por el que el AC Milan pagó 10 millones de euros en el verano de 2025, más un 10 % de una futura venta para el club suizo. Su gran temporada no ha pasado inadvertida en la calle Aldo Rossi. Según publica hoy La Gazzetta dello Sport, el AC Milan estaría pensando seriamente en traerlo de vuelta a Italia ya en enero, sin esperar a junio.
VOLVERÁ AL MILAN
Athekame, que el año pasado disputó 29 partidos y marcó 2 goles bajo las órdenes de Allegri, es considerado el refuerzo adecuado para la banda derecha: el suplente de Gila si se juega con defensa de cuatro, o el de Chukwueze si se opta por el 3-4-2-1. El Lyon se cierra por el momento, pero hay margen para negociar, sobre todo si logra encontrar una alternativa. La operación solo se ha aplazado: Athekame volverá con toda seguridad a vestir la camiseta del AC Milan en 2027, ya sea en enero o en junio.
CUÁNTO GANA ATHEKAME
El suizo nacido en 2004 tiene contrato con el Milan hasta 2030. Su salario, según publica Calcio e Finanza, es de un millón de euros netos, unos 1,85 millones de euros brutos.
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