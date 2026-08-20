Antes del final de esta semana podría llegar la nueva oferta de la Roma de 15 millones de euros más un porcentaje sobre una futura reventa, el AC Milan está listo para entrar en juego y, para tener una prioridad sobre el potente carrilero, capaz de jugar en el centro del campo por toda la banda o como extremo de ataque, está dispuesto a aprovechar la carta Alphadjo Cissè, que el Torino ha pedido cedido. En esta ventana de mercado, el AC Milan ha incorporado jugadores caros, talentosos pero sobre todo extranjeros; de cara al futuro, sobre todo por una cuestión de listas, será necesario aumentar el número de italianos en la plantilla. Y Cacciamani está entre los perfiles más interesantes del fútbol made in Italy.



