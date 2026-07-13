Si dependiera solo de él, Camarda no lo dudaría: jugaría en el Milan la próxima temporada. El exniño prodigio del fútbol italiano se siente listo para ganarse un lugar en el equipo de su corazón. Amorim le dará su oportunidad en la primera parte de la pretemporada: si el jugador nacido en 2008 convence al técnico portugués, podría convertirse en alternativa a Gonçalo Ramos.