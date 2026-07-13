El Milan confía en Camarda y negocia su renovación hasta 2031. Todo indica que el acuerdo se firmará pronto. Tras experiencias fallidas como las cesiones al Milan Futuro y al Lecce, ahora toca elegir la mejor ruta sin nuevos errores.
Traducido por
El Milán está ante un dilema con Camarda: renovar, fichar a Amorim o aceptar ofertas de la Serie B
OPORTUNIDAD CON AMORIM
Si dependiera solo de él, Camarda no lo dudaría: jugaría en el Milan la próxima temporada. El exniño prodigio del fútbol italiano se siente listo para ganarse un lugar en el equipo de su corazón. Amorim le dará su oportunidad en la primera parte de la pretemporada: si el jugador nacido en 2008 convence al técnico portugués, podría convertirse en alternativa a Gonçalo Ramos.
LA SAMP Y UN CAMINO DIFERENTE
Varios clubes extranjeros han preguntado al Milan por Camarda, pero Ibrahimovic solo aceptaría una cesión temporal, quizá a la Sampdoria, que presiona fuerte: allí podría jugar con regularidad en un club histórico, con un gran estadio y una afición apasionada. De momento, el jugador calla, pues quiere convencer a Amorim.
¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?
Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias