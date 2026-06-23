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Paris Saint-Germain v Arsenal FC - UEFA Champions League Final 2026Getty Images Sport

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El Milán compite con el Atlético de Madrid por dos fichajes clave para Amorim

AC Milán
Fichajes

El Milán enfrenta la dura competencia de Simeone por dos objetivos claros en el mercado de fichajes: Ramos y Hjulmand.

Amorim ya tiene claras las prioridades del mercado y ha presentado una lista de refuerzos al equipo estratégico liderado por Almstadt y Gardiner. Destaca Gonçalo Ramos, delantero portugués que podría dejar el PSG este verano. Su fichaje no será fácil por su alto coste y porque el Atlético de Madrid, que juega la Champions, también lo sigue.

  • EL ATLÉTICO DE MADRID APUESTA FUERTE POR HJULMAND

    Ruben Amorim negocia con la directiva del Sporting de Lisboa para fichar por el AC Milan a su pupilo danés Morten Hjulmand, centrocampista que ya jugó en el Lecce italiano. El jugador cree que su ciclo en el club lisboeta ha terminado y el presidente le prometió dejarle marchar este verano por unos 35 millones de euros. El Atlético de Madrid también está interesado.

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