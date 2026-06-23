Amorim ya tiene claras las prioridades del mercado y ha presentado una lista de refuerzos al equipo estratégico liderado por Almstadt y Gardiner. Destaca Gonçalo Ramos, delantero portugués que podría dejar el PSG este verano. Su fichaje no será fácil por su alto coste y porque el Atlético de Madrid, que juega la Champions, también lo sigue.
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El Milán compite con el Atlético de Madrid por dos fichajes clave para Amorim
EL ATLÉTICO DE MADRID APUESTA FUERTE POR HJULMAND
Ruben Amorim negocia con la directiva del Sporting de Lisboa para fichar por el AC Milan a su pupilo danés Morten Hjulmand, centrocampista que ya jugó en el Lecce italiano. El jugador cree que su ciclo en el club lisboeta ha terminado y el presidente le prometió dejarle marchar este verano por unos 35 millones de euros. El Atlético de Madrid también está interesado.