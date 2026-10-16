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CM Grafica Cisse Milan nuova 16 9Getty Images/Calciomercato
Gianluca Minchiotti
Traducido por

El Milan blinda a su joya Cisse: renovación lista, con aumento de sueldo. Todas las cifras

AC Milán
A. Cisse
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Tras su triplete en la Europa League, el AC Milan quiere acelerar la renovación del jugador nacido en 2006.

El Milan quiere blindar a Alphadjo Cisse. Tras un inicio de temporada en el que ha sido protagonista, con cinco goles en siete partidos y el extraordinario triplete que marcó en Salzburgo en la Europa League, el joven talento del Milan, nacido en 2006, ocupa un lugar central en los planes de la directiva, dispuesta a premiar su progresión con un nuevo acuerdo. Los primeros contactos con su entorno podrían producirse ya la próxima semana, con el objetivo de cerrar la negociación antes de que termine 2026.


Fichado en enero procedente del Verona después de haber estado a un paso del PSV Eindhoven, y cedido después al Catanzaro hasta el final de la temporada 2025-26, Cisse firmó un contrato hasta 2030, con un salario cercano a los 800.000 euros por temporada. En enero, la intervención del Milan cambió en el último momento el destino del jugador, que eligió sin dudarlo al club milanés.

  • LA IDEA PARA LA RENOVACIÓN Y LAS CIFRAS

    Ahora el club quiere ampliar el contrato una temporada más, con opción a otra, y acompañar la renovación de una importante mejora salarial. La idea es elevar su sueldo a entre 1,2 y 1,3 millones de euros más primas durante lo que resta de la temporada actual, para después subirlo a unos 1,5 millones a partir de la próxima campaña. Una fórmula escalonada, pensada para premiar gradualmente el rendimiento del joven delantero, de modo que en los próximos años pase a cobrar primero 2,5 millones por temporada y después 3 millones.


    La operación se enmarca en la estrategia del AC Milan, decidido a invertir en jóvenes y construir un equipo con una sólida base italiana. Cisse, internacional sub-21, es, junto con Bartesaghi, Camarda, Comotto y Torriani, uno de los jugadores por los que apostar de cara al futuro.


    Sus últimas actuaciones han acelerado las deliberaciones del club: la renovación podría cerrarse en las próximas semanas y, en cualquier caso, no más allá de finales de 2026. El AC Milan, que en enero logró sumarse a la puja por el jugador cuando su traspaso al PSV parecía ya cerrado, quiere ahora afianzar su vínculo con uno de los talentos más prometedores de su proyecto.

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