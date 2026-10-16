Ahora el club quiere ampliar el contrato una temporada más, con opción a otra, y acompañar la renovación de una importante mejora salarial. La idea es elevar su sueldo a entre 1,2 y 1,3 millones de euros más primas durante lo que resta de la temporada actual, para después subirlo a unos 1,5 millones a partir de la próxima campaña. Una fórmula escalonada, pensada para premiar gradualmente el rendimiento del joven delantero, de modo que en los próximos años pase a cobrar primero 2,5 millones por temporada y después 3 millones.





La operación se enmarca en la estrategia del AC Milan, decidido a invertir en jóvenes y construir un equipo con una sólida base italiana. Cisse, internacional sub-21, es, junto con Bartesaghi, Camarda, Comotto y Torriani, uno de los jugadores por los que apostar de cara al futuro.





Sus últimas actuaciones han acelerado las deliberaciones del club: la renovación podría cerrarse en las próximas semanas y, en cualquier caso, no más allá de finales de 2026. El AC Milan, que en enero logró sumarse a la puja por el jugador cuando su traspaso al PSV parecía ya cerrado, quiere ahora afianzar su vínculo con uno de los talentos más prometedores de su proyecto.