El Milan quiere blindar a Alphadjo Cisse. Tras un inicio de temporada en el que ha sido protagonista, con cinco goles en siete partidos y el extraordinario triplete que marcó en Salzburgo en la Europa League, el joven talento del Milan, nacido en 2006, ocupa un lugar central en los planes de la directiva, dispuesta a premiar su progresión con un nuevo acuerdo. Los primeros contactos con su entorno podrían producirse ya la próxima semana, con el objetivo de cerrar la negociación antes de que termine 2026.
Fichado en enero procedente del Verona después de haber estado a un paso del PSV Eindhoven, y cedido después al Catanzaro hasta el final de la temporada 2025-26, Cisse firmó un contrato hasta 2030, con un salario cercano a los 800.000 euros por temporada. En enero, la intervención del Milan cambió en el último momento el destino del jugador, que eligió sin dudarlo al club milanés.