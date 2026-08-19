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El Milan asegura una enorme inyección económica después de que el Manchester City venda a Tijjani Reijnders al Al-Qadsiah
Se completa un traspaso millonario a Arabia Saudí
Según Football Italia, Reijnders ha abandonado oficialmente el Man City para fichar por el Al-Qadsiah por una tarifa de traspaso de 61 millones de euros. El centrocampista ha firmado un suculento contrato de cinco años en Oriente Medio, y su salario, según se informa, superará los 100 millones de euros durante ese periodo. El Al-Qadsiah confirmó la operación a través de un vídeo de presentación en X, donde Reijnders anunció con orgullo: "Soy un artista neerlandés; soy un hombre del Qadsiah". Deja Inglaterra tras disputar 50 partidos en todas las competiciones con el club y ganar dos copas nacionales durante su breve etapa.
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El Milan activa una cláusula astuta
Aunque el Manchester City ha asegurado un importante retorno por el jugador que fichó por 55 millones de euros hace un año, el Milan es el verdadero vencedor en lo económico. Cuando el club italiano vendió a Reijnders el pasado verano, incluyó hasta 14 millones de euros en variables por rendimiento. Y, lo que es más importante, anticipó una salida rápida e introdujo una cláusula inteligente. Este acuerdo específico garantizaba que, si el Manchester City vendía a Reijnders durante el primer año, tendría que pagar el paquete completo de 14 millones de euros, independientemente de si alcanzaba objetivos como ganar la Champions League o el Balón de Oro.
Enorme beneficio para los italianos
El Manchester City estaba deseando cerrar la venta rápidamente, pero su impaciencia implica que está legalmente obligado a transferir los millones extra. Este pago final eleva la cantidad total del traspaso que el Milan recibió por Reijnders hasta casi 70 millones de euros. Según informaciones italianas, el Milan pagó originalmente unos 13 millones de euros para fichar a Reijnders procedente del AZ Alkmaar en el verano de 2023, lo que significa que el club ha generado ahora un beneficio total enorme de 56 millones de euros.
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¿Qué le espera ahora a Reijnders?
De cara al futuro, Reijnders se unirá ahora a su nuevo compañero de equipo Mateo Retegui bajo la dirección del entrenador Brendan Rodgers. Al-Qadsiah se prepara para disputar por primera vez la AFC Champions League Elite. Reijnders podría debutar ya este viernes, cuando el equipo se enfrente al Al-Ittihad en la segunda jornada de la Saudi Pro League.
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