El Milan abre un nuevo camino para el fútbol femenino: dos equipos participarán en un campeonato masculino profesional

El enfrentamiento con equipos masculinos integrados en un campeonato profesional representará una importante oportunidad de crecimiento desde el punto de vista técnico, físico y de la intensidad de juego, permitiendo a las jóvenes del AC Milan medirse a nuevas dificultades y acelerar su proceso formativo.

Una decisión innovadora que confirma la voluntad del AC Milan de invertir en el crecimiento y la valorización del talento, creando para sus jóvenes futbolistas las mejores condiciones posibles para expresar su potencial.





Las categorías implicadas son la sub-17 y la sub-15, que se enfrentarán respectivamente a los chicos sub-14 y sub-13.



