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Scotland v Denmark - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport
Gianluca Minchiotti

Traducido por

El milagro de Craig Gordon, el jugador más veterano del Mundial: «Podrías quedarte paralítico, incluso morir»

Escocia
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C. Gordon

Para el portero escocés de 43 años, llegar al Mundial ha sido toda una hazaña

Escocia vuelve al Mundial tras 28 años, pero la portería preocupa al seleccionador Steve Clarke. Los tres porteros convocados —Craig Gordon, Angus Gunn y Liam Kelly— llegan con muy pocos minutos: apenas 540 entre los tres, unos seis partidos.


El más destacado es Craig Gordon: con 43 años será el jugador más veterano del torneo y su presencia parece un milagro deportivo. El portero se recuperó de una grave lesión cervical tras una rehabilitación de alto riesgo. Los médicos le advirtieron de que podría quedar paralizado, pero él decidió intentar volver. «Ya has leído el folleto informativo. Podrías quedarte paralítico, incluso morir...», le advirtió Usamah Jannoun, médico especializado en lesiones de la columna vertebral, al detallarle los riesgos del tratamiento, como recuerda Marca.

  • En el documental de laBBC, el portero admitió temer por su carrera y su familia: quería seguir siendo un padre presente.


    Desde su debut con la selección en 2004, las lesiones —tobillos, cuello, hombro, fracturas y una tendinitis rotuliana que lo marginó dos años— amenazaron su retiro. Aun así, nunca renunció a su sueño.


    Doce años después, está a un paso del Mundial. «Muchas veces pensé que esta oportunidad se había esfumado. Estar aquí hoy es algo especial», declaró con emoción. Ahora Clarke debe elegir entre la experiencia de Gordon y la de Gunn para el debut contra Haití, decisión difícil por la poca actividad reciente de ambos. El exinternacional Alan Hutton lo tiene claro: «Por experiencia y por todo lo que ha demostrado, Gordon parte con ventaja».




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