El milagro de Craig Gordon, el jugador más veterano del Mundial: «Podrías quedarte paralítico, incluso morir»

Escocia vuelve al Mundial tras 28 años, pero la portería preocupa al seleccionador Steve Clarke. Los tres porteros convocados —Craig Gordon, Angus Gunn y Liam Kelly— llegan con muy pocos minutos: apenas 540 entre los tres, unos seis partidos.
El más destacado es Craig Gordon: con 43 años será el jugador más veterano del torneo y su presencia parece un milagro deportivo. El portero se recuperó de una grave lesión cervical tras una rehabilitación de alto riesgo. Los médicos le advirtieron de que podría quedar paralizado, pero él decidió intentar volver. «Ya has leído el folleto informativo. Podrías quedarte paralítico, incluso morir...», le advirtió Usamah Jannoun, médico especializado en lesiones de la columna vertebral, al detallarle los riesgos del tratamiento, como recuerda Marca.