El Boro consiguió la incorporación del guardameta tras una impresionante cesión en el Bristol City la pasada temporada, en la que firmó 134 paradas y evitó 8,7 goles esperados a puerta.

Sobre su llegada al Riverside Stadium, Vitek declaró a la web oficial del club: "Es una gran sensación estar aquí. Este es un nuevo desafío para mí y estoy muy emocionado por ser jugador del Boro. El proyecto aquí es muy impresionante, porque se puede ver claramente la ambición y adónde quiere llegar el club. Estoy encantado de formar parte de ello ahora".