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Spain v Argentina: Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Jochen Tittmar

Traducido por

El metrónomo de la Furia Roja destaca: ¡unos suplentes brillantes consiguen el título mundial! La actuación de España en la final del Mundial de 2026 contra Argentina

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España vs Argentina
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En la final del Mundial, España dominó a una sólida Argentina. Un suplente marcó el gol decisivo ante un rival mermado.

¡España es campeona del mundo de fútbol de 2026! La selección de Luis de la Fuente venció 1-0 a Argentina en la prórroga de la final disputada en East Rutherford (Estados Unidos). El gol de oro lo marcó el suplente Ferran Torres en el minuto 106.

Aquí puedes consultar la crónica del partido. 

Aquí puedes consultar las notas de Argentina.

  • España, notas en la final del Mundial 2026 vs. Argentina: Unai Simón

    Tras una pérdida de España, Simón salió rápido en el 5’ y despejó ante Messi. Después no tuvo más trabajo, pues Argentina no disparó a puerta. Solo intervino al final de la prórroga, pero el tiro no fue entre los tres palos. Nota: 3,5.

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  • España, notas en la final del Mundial 2026 vs. Argentina: Pedro Porro

    El lateral derecho fue muy sólido. Atento en defensa, se proyectó al ataque y participó en muchas acciones. Porro dio buenos pases, pero sin ninguna jugada decisiva. Nota: 3.

  • FBL-WC-2026-MATCH104-ESP-ARG-FINALAFP

    España, notas en la final del Mundial 2026 vs. Argentina: Pau Cubarsi

    A sus 19 años y 178 días, el defensa del Barcelona se convirtió en el cuarto jugador más joven en jugar una final del Mundial, tras Pelé, Bergomi y su compañero Yamal. Cubarsi rompió líneas con varios pases clave, dominó los duelos y mostró gran seguridad en su labor. Además, su potente disparo con la derecha obligó a Martínez a desviar a córner (77’). Nota: 2.

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  • España, notas en la final del Mundial 2026 vs. Argentina: Aymeric Laporte

    Perdió el balón en el centro del campo, lo que permitió a Messi quedarse solo y obligó al portero Simon a despejar desde fuera del área (5’). A partir de ahí no cometió más errores y estuvo seguro en defensa. En el 81’, cabeceó a puerta un centro de Williams, pero no logró colocar el balón. Nota: 2,5.

  • España, notas en la final del Mundial 2026 vs. Argentina: Marc Cucurella

    El futuro jugador del Real Madrid se sumó al ataque varias veces, pero sin éxito en la definición. En el 43’, su disparo raso con la izquierda desde 17 metros se marchó un metro a la derecha de la portería. Actuación correcta. Nota: 3. 

  • España, notas en la final del Mundial 2026 vs. Argentina: Rodri

    Rodri, como de costumbre, fue el metrónomo del juego español: se colocó siempre en el lugar adecuado y atrajo los balones con magia. Con numerosas recuperaciones, distribuyó el balón con inteligencia y calma, incluso bajo presión. Su influencia sobre sus compañeros es extraordinaria; es un auténtico líder. Nota: 2.

  • España, notas en la final del Mundial 2026 vs. Argentina: Fabián Ruiz

    El jugador del PSG no hizo un mal partido y, en muchas ocasiones, fue el penúltimo en intervenir en las jugadas ofensivas de España. Sin embargo, todo ello no supuso un gran peligro. Sin problemas en la defensa. Aun así, el seleccionador De la Fuente probó con Pedri a partir del minuto 62 y sustituyó a Fabián. Nota: 3.

  • Spain v Argentina: Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    España, notas en la final del Mundial 2026 vs. Argentina: Lamine Yamal

    Con 19 años y seis días, Yamal se convirtió en el tercer jugador más joven en jugar una final del Mundial. En el minuto 5, su remate de izquierda dentro del área, tras un doble pase involuntario con Olmo, lo desvió Martínez a las manos del portero. Luego se esforzó, pero Tagliafico lo controló bien y falló varios regates. Tras el descanso mostró más dinamismo, contundencia y ganas. Su mejor acción fue un tiro libre en el minuto 8 del descuento que Martínez desvió desde la esquina. Nota: 2,5.

  • España, notas en la final del Mundial 2026 vs. Argentina: Dani Olmo

    La primera ocasión de Yamal nació de un potente giro de Olmo en el ataque previo, que supo aprovechar antes de rematar (5’). El exjugador del Leipzig se colocó con inteligencia para zafarse de la marca y girarse, impulsando a su equipo. Su disparo raso desde el centro hizo dudar al portero Martínez (64’). Aun así, Olmo tuvo que salir en el 75’. Nota: 2,5.

  • España, valoración de Alex Baena en la final del Mundial 2026 contra Argentina.

    Baena estuvo muy activo, pero apenas influyó. En el minuto 39 asistió a Oyarzabal; poco después del descanso, su disparo con la derecha lo detuvo el portero Martínez. Nota: 4.

  • FBL-WC-2026-MATCH104-ESP-ARG-FINALAFP

    España, notas en la final del Mundial 2026 vs. Argentina: Mikel Oyarzabal

    El delantero español fue el menos participativo del once y, a menudo, quedó aislado. Oyarzabal se movió mucho, bajó a recibir y controló bien algunos pases, pero le faltó contundencia. En el 39 chutó desde la frontal con la izquierda, fácil para Martínez. A la hora de juego fue sustituido. Nota: 4.

  • España, notas de la final del Mundial 2026 ante Argentina: suplentes

    Pedri (min. 62): Entró por Fabián y se situó al lado de Rodri. Mostró solidez, controló el balón con frecuencia, pasó con precisión y ayudó en defensa. En el 93, centró de forma excelente a Williams. Nota: 2,5.

    Ferran Torres (desde el 62’): Reemplazó a Oyarzabal y, cinco minutos después, cabeceó desde seis metros tras un centro de Yamal, aunque demasiado centrado. Desde el inicio se mostró activo y desordenó la defensa argentina. En el 87 no conectó bien, pero su disparo en el 106 fue letal: ¡Torres dio a España la Copa del Mundo! Nota: 1,5.

    Mikel Merino (desde el 75): Sustituyó a Olmo. Realizó carreras inteligentes y fue difícil de marcar. En el 103, rozó el 1-0 de cabeza. Nota: 3.

    Nico Williams (desde el 75): Entró por Baena y creció con el paso de los minutos. En el 90+3 remató un contraataque centrado y algo obstinado. Al inicio de la prórroga falló un cabezazo solo, pero luego asistió de cabeza a Torres para el 1-0. Nota: 2.

    Martín Zubimendi (desde el 99’): Entró por Rodri y no cometió errores. Sin valoración.

    Eric García (desde el 99’): Entró porLaporte y, como él, tuvo poco trabajo. Sin valoración.