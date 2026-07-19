Pedri (min. 62): Entró por Fabián y se situó al lado de Rodri. Mostró solidez, controló el balón con frecuencia, pasó con precisión y ayudó en defensa. En el 93, centró de forma excelente a Williams. Nota: 2,5.

Ferran Torres (desde el 62’): Reemplazó a Oyarzabal y, cinco minutos después, cabeceó desde seis metros tras un centro de Yamal, aunque demasiado centrado. Desde el inicio se mostró activo y desordenó la defensa argentina. En el 87 no conectó bien, pero su disparo en el 106 fue letal: ¡Torres dio a España la Copa del Mundo! Nota: 1,5.

Mikel Merino (desde el 75): Sustituyó a Olmo. Realizó carreras inteligentes y fue difícil de marcar. En el 103, rozó el 1-0 de cabeza. Nota: 3.

Nico Williams (desde el 75): Entró por Baena y creció con el paso de los minutos. En el 90+3 remató un contraataque centrado y algo obstinado. Al inicio de la prórroga falló un cabezazo solo, pero luego asistió de cabeza a Torres para el 1-0. Nota: 2.

Martín Zubimendi (desde el 99’): Entró por Rodri y no cometió errores. Sin valoración.

Eric García (desde el 99’): Entró por Laporte y, como él, tuvo poco trabajo. Sin valoración.