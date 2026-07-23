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El método del palo y la zanahoria: Bastoni coquetea con el Real Madrid y Mourinho

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Las declaraciones de Tullio Tinti, agente de Alessandro Bastoni, defensa del Inter de Milán, suponen un mensaje claro para los clubes interesados en sus servicios este verano.

Tinti afirmó en unas declaraciones a la cadena italiana Sky Sport: "Todavía quedan dos años en el contrato de Bastoni con el Inter, ama los colores del club y actualmente no piensa en marcharse a ningún otro equipo".

Y añadió: "Pero si en el futuro aparece un club que satisfaga al Inter y al jugador, podremos hablar del asunto, aunque por ahora no hay nada concreto que indique la existencia de negociaciones reales".

El diario "As" señaló que Bastoni figura en la lista de intereses de José Mourinho, entrenador del Real Madrid.

Explicó que el agente de Bastoni empleó la táctica del "palo y la zanahoria" en sus declaraciones sobre el jugador.

Tinti dejó la puerta abierta a la posibilidad de que Bastoni salga del Inter de Milán este verano, ya que si llega una oferta que satisfaga al jugador y al club, las negociaciones comenzarán.

En cuanto al Real Madrid, hasta ahora no se ha movido por el defensa italiano, que se encuentra entre los nombres que prefiere Mourinho, y para que el conjunto merengue acometa cualquier nuevo fichaje, necesita primero vender a un jugador, algo que se aplica también a las dos posiciones que Mourinho desea reforzar: el eje de la defensa y el centro del campo.

El técnico portugués cuenta actualmente con 5 defensas en esa posición: el recién llegado Konaté, Dean Huijsen, Antonio Rüdiger, Asensio y Militão.

  • Alessandro Bastoni InterGetty

    Baştoni, la opción hasta el final

    Si la composición actual del equipo cambia, la opción de fichar a Bastoni seguirá vigente para el Real Madrid hasta el cierre del mercado de fichajes.

    Mourinho está impresionado por la solidez del jugador italiano, su capacidad para sacar el balón desde atrás, además de su gran experiencia, pues es un futbolista completo al más alto nivel. Bastoni también formó parte de la selección de Italia que se coronó campeona de la Eurocopa 2020.

    Por su parte, el Inter de Milán también insinúa que, pese a la gran importancia de Bastoni en los planes del entrenador Cristian Chivu, estaría dispuesto a escuchar una oferta adecuada.

    El portal "Transfermarkt" estima el valor de mercado de Bastoni en unos 65 millones de euros, mientras que el club italiano fija una cifra cercana a los 70 millones de euros como punto de partida para negociar.

    Bastoni está vinculado por un contrato que se extiende hasta el año 2028, y percibe un salario anual neto de 5,5 millones de euros.

    Asimismo, informaciones de prensa señalaron que el jugador estuvo vinculado recientemente a un caso cuyos supuestos hechos se remontan al año 2020, un asunto que sigue siendo objeto de seguimiento legal según lo recogido en el informe. Y si este caso no se resuelve, podría afectar al posible interés del Real Madrid en incorporarlo en el futuro.

    Más allá de eso, las relaciones entre el Real Madrid y el Inter de Milán parecen muy buenas, especialmente tras el traspaso de Dumfries por 20 millones de euros, además de la visita de los responsables del club italiano al estadio Santiago Bernabéu para presenciar el partido del "Classic Match".

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