El mermado Nápoles cae por 2-0 ante el Avellino de Alessandro Nesta en un amistoso

Este encuentro a puerta cerrada se vio gravemente condicionado por una aguda crisis de efectivos que obligó al cuerpo técnico a alinear un once de circunstancias en todas las líneas. La ausencia de diez jugadores convocados con sus selecciones se vio agravada por una amplia lista de bajas que dejó fuera a piezas clave como Alex Meret, Leonardo Spinazzola y Scott McTominay. Esa situación dejó a Allegri apoyándose en un reducido núcleo de jugadores disponibles del primer equipo, entre ellos Amir Rrahmani y David Neres, antes de recurrir, tras el descanso, a los jóvenes del Primavera de Antonio Nocerino.