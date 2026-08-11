La nueva temporada 2026/27 está a punto de levantar el telón. Alguna liga ya ha empezado - la Serie A lo hará el próximo fin de semana, entre el 22 y el 23 de agosto - pero mañana está programada la Supercopa de Europa entre el PSG de Luis Enrique, ganador de la Champions League, y el Aston Villa de Unai Emery, que el año pasado había conquistado la Europa League. Para muchos, los franceses son los grandes favoritos en el partido que se jugará a las 21:00 en el Red Bull Arena de Salzburgo, pero los ingleses se han reforzado con las llegadas de Garnacho - pretendido también por la Roma - y del suizo Manzambi, que había impresionado al entrenador precisamente durante la final de la Europa League con el Friburgo.