Newcastle pagó 108 millones por Sandro Tonali y casi 100 millones por Mateus Fernandes, de 21 años, que ha descendido dos veces con sus clubes. Se suman unos 60 millones por el central Jan Paul van Hecke, del Brighton, y la llegada libre de Andrew Robertson, del Liverpool, cuyo salario no será barato.
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El mercado de fichajes se descontrola: cómo el Tottenham Hotspur lleva la locura de las compras al extremo
El Tottenham Hotspur lidera el gasto en traspasos en este mercado: 267 millones de euros, 167 más que el segundo, el Manchester City.
Los Cityzens invirtieron 135 millones en un jugador de primera clase: Elliot Anderson, titular en los cinco partidos de Inglaterra en el Mundial.
Los Spurs, que la temporada pasada se salvaron por los pelos del descenso, gastan mucho dinero en jugadores que prometen, pero aún tienen que demostrarlo. Esto resulta extraordinario incluso para el sobrecalentado mercado de fichajes inglés.
Que los clubes de la Premier League paguen elevadas cantidades por traspasos es habitual, pero ahora los clubes de origen piden cantidades de tres dígitos por jugadores de una categoría distinta.
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Tottenham Hotspur pagó más de 200 millones de euros por dos jugadores que no estarán en el Mundial.
Sandro Tonali era titular indiscutible en el Newcastle y brilló con 53 partidos, tres goles y siete asistencias la temporada pasada.
Una buena temporada, pero no suficiente para justificar, a primera vista, un valor de mercado superior a 100 millones de euros. En la lista de los fichajes más caros de la Premier League por su traspaso, Tonali ocupa ahora el noveno puesto.
Tres puestos más abajo aparece su nuevo compañero Mateus Fernandes, fichado del West Ham United. El portugués descendió con el Southampton en 2025, pasó al West Ham por 44 millones de euros y, un año después, volvió a bajar. Ahora el Tottenham paga 99 millones por este centrocampista de 21 años y lo vincula hasta 2031.
En total, ambos centrocampistas —ninguno irá al Mundial y ambos están por encima de la media, pero no son de élite— cuestan más de 200 millones de euros.
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«Me gusta lo que hacen los Spurs»: en Inglaterra, la fiebre de fichajes del Tottenham gusta.
El fichaje de Paul van Hecke por el norte de Londres encaja en este panorama. Junto con Robertson, que llega libre del Liverpool, el Tottenham ha creado en semanas un eje prácticamente nuevo.
Tras una temporada pasada decepcionante, en la que el club luchó por evitar el descenso, se espera que, bajo la dirección de Roberto De Zerbi, el equipo renazca. El técnico italiano insiste en fichajes tempranos para afinar el equipo durante la pretemporada.
En el Reino Unido no se ve este cambio de rumbo con ojos críticos. El experto de Sky, Jamie Carragher, lo celebró: «Me gusta lo que hacen los Spurs y lo que hace De Zerbi», afirmó.
Antes solía retrasar los fichajes hasta el final del mercado; ahora, según Carragher, hace lo contrario y ofrece al técnico una plantilla definida desde el principio.
Deportivamente, la medida se entiende; financieramente, podría tener consecuencias. Cada fichaje, por pequeño que sea, mueve el mercado.
Por eso, el exinternacional Gary Neville no solo habló del gasto del Tottenham, sino también de los ingresos por ventas de otros clubes de la Premier. «Esto muestra que el Tottenham es ambicioso, pero lo que más me sorprende es el Newcastle: 130 millones por Isak, 69 por Gordon y 100 por Tonali». Se refería a los ingresos que el Newcastle ha generado en los dos últimos veranos con esas ventas.
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¿Qué implica la nueva subida de los precios de los fichajes para el FC Bayern y otros equipos?
La Premier League ya no solo gasta fortunas: también vende a sus jugadores, incluso a precios antes reservados a las grandes estrellas. Así ingresa más dinero, inunda el mercado y los clubes de las ligas normales se quedan atrás.
La rapidez con la que esta tendencia afecta al mercado ya quedó patente el verano pasado con el tira y afloja por Nick Woltemade.
El Bayern Múnich ofrecía entre 60 y 65 millones de euros al Stuttgart por él, pero en el último momento el Newcastle, que acababa de recibir 145 millones del Liverpool por Alexander Isak, puso 75 millones y se llevó a Woltemade.
Ahora el Tottenham eleva aún más la cifra. El efecto dominó parece inevitable: si dos buenos centrocampistas de la Premier superan juntos los 200 millones, el valor de los demás también sube.
En el futuro, más clubes usarán estos casos como referencia, los agentes tendrán nuevos argumentos en las negociaciones y hasta los jugadores de segunda línea alcanzarán cifras antes inimaginables. La próxima temporada dirá si las inversiones del Tottenham también rinden deportivamente.
¿Cuáles son los fichajes más caros de la Premier League?
Puesto
Jugador
Fichaje en millones de euros
Traspaso de - a
1
Alexander Isak
145
Newcastle - Liverpool
2
Elliot Anderson
135
Nottingham - Manchester City
3
Florian Wirtz
125
Leverkusen - Liverpool
4
Enzo Fernández
121
Benfica - Chelsea
5
Jack Grealish
117,5
Aston Villa - Manchester City
6
Declan Rice
116,6
West Ham United - Arsenal
7
Moisés Caicedo
116
Brighton - Chelsea FC
8
Romelu Lukaku
113
Inter - Chelsea FC
9
Sandro Tonali
108
Newcastle - Tottenham Hotspur
10
Paul Pogba
105
Juventus - Manchester United
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