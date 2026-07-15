Aunque aún se desconoce en qué club jugará el portugués la próxima temporada, una cosa parece clara: fichar por un equipo de Arabia Saudí no es una opción para este jugador de 31 años.
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El mercado de fichajes se calienta: Joao Palhinha, del FC Bayern, habría rechazado una «oferta lucrativa»
Según Maisfutebol, Palhinha rechazó una oferta lucrativa de la Saudi Pro League. Para el centrocampista, la familia y seguir en Europa son más importantes que el dinero.
Tras su cesión de un año al Tottenham, Palhinha ha regresado al Bayern, donde no tiene futuro, así que se habla de un nuevo traspaso. El Benfica es el candidato más firme, pero aún no hay acuerdo sobre el precio.
El Bayern prefiere una venta definitiva, mientras que el Benfica aceptaría una cesión. Los alemanes piden unos 25 millones de euros, aunque ahora estarían abiertos a negociar. El Benfica ofrecería al jugador un salario neto de unos tres millones de euros por temporada.
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Joao Palhinha, muy codiciado: al parecer, la Juve ya ha presentado una oferta
Además del Benfica, Juventus, AC Milan y varios clubes ingleses siguen a Palhinha. Según A Bola, la Juventus ya presentó una oferta. El jugador se tomará su tiempo para valorar todas las opciones. Su regreso al Sporting de Lisboa se frustró por las exigencias económicas del Bayern.
Palhinha fichó por el Bayern en 2024 procedente del Fulham por 51 millones, pero no se consolidó como titular. Tras jugar solo 25 partidos, el club lo cedió al Tottenham, que decidió no ejercer la opción de compra.
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