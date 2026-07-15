Según Maisfutebol, Palhinha rechazó una oferta lucrativa de la Saudi Pro League. Para el centrocampista, la familia y seguir en Europa son más importantes que el dinero.

Tras su cesión de un año al Tottenham, Palhinha ha regresado al Bayern, donde no tiene futuro, así que se habla de un nuevo traspaso. El Benfica es el candidato más firme, pero aún no hay acuerdo sobre el precio.

El Bayern prefiere una venta definitiva, mientras que el Benfica aceptaría una cesión. Los alemanes piden unos 25 millones de euros, aunque ahora estarían abiertos a negociar. El Benfica ofrecería al jugador un salario neto de unos tres millones de euros por temporada.