Sin embargo, esa expectativa de precio genera escepticismo en el mercado de fichajes, tanto en Estambul como en otros posibles interesados. Se sabe que el Bayern quiere vender al portero este verano y ya no cuenta con él.

Pese a ello, Beşiktaş sigue trabajando para fichar al portero alemán y le ofrece un salario neto de unos cinco millones de euros por temporada, con bonificaciones, además de la titularidad asegurada.