Se informó que el histórico club turco ofrecía cinco millones de euros fijos, más otros cinco en variables. Pero el club alemán más laureado lo consideró insuficiente. Los responsables de Múnich siguen pidiendo hasta 20 millones por el portero de 29 años.
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¡El mercado de fichajes se calienta! El FC Bayern de Múnich rechaza la primera oferta por el internacional descartado
Sin embargo, esa expectativa de precio genera escepticismo en el mercado de fichajes, tanto en Estambul como en otros posibles interesados. Se sabe que el Bayern quiere vender al portero este verano y ya no cuenta con él.
Pese a ello, Beşiktaş sigue trabajando para fichar al portero alemán y le ofrece un salario neto de unos cinco millones de euros por temporada, con bonificaciones, además de la titularidad asegurada.
- AFP
El Beşiktaş le pone un plazo a Nübel
El viernes hubo nuevas conversaciones entre representantes del club turco y del jugador. Estambul presiona para una decisión rápida: Nübel tiene hasta principios de la próxima semana para responder.
Si no hay respuesta afirmativa, el club turco descartará el fichaje y buscará alternativas. Nübel aún duda, pues considera otras opciones para su futuro deportivo.
El representante de Nübel confirma el interés del Beşiktaş
El FC Bayern es claro: el director deportivo, Max Eberl, avisó hace tres semanas a los agentes del portero. Nübel no debe acudir a la Säbener Straße cuando el equipo inicie los entrenamientos. El club quiere resolver el malentendido con un traspaso definitivo antes de la pretemporada.
El agente de Nübel, Stefan Backs, confirmó a Sky las negociaciones con un club turco: «Tomaremos la mejor decisión para el futuro de Alexander. Lo que sí podemos confirmar es que el Besiktas está decidido a ficharlo», explicó el agente.
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Hasta ahora, Nübel solo ha disputado cuatro partidos con el FC Bayern
Nübel fichó en 2020 por el Bayern Múnich procedente del Schalke 04 sin coste, pero nunca superó el rol de suplente de Manuel Neuer. Hasta la fecha solo ha jugado cuatro partidos oficiales con el equipo bávaro. Pasó los últimos cinco años cedido en el AS Mónaco (2021-2023) y en el VfB Stuttgart (2023-2026).
En Stuttgart mostró solidez, ganó la Copa DFB, fue subcampeón y disputó Champions y Europa League los dos últimos años. Pese a los esfuerzos del técnico Sebastian Hoeneß, el club decidió no ficharlo de forma definitiva.