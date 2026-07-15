Los «Reales» le ofrecerían al jugador de 24 años el entorno ideal para seguir creciendo. En el FC Bayern son conscientes del riesgo de que se marche y ya buscan sucesores. Según el informe, hay varios candidatos, entre ellos Bradley Barcola, del París Saint-Germain y compañero de Olise en la selección. El extremo ha sido clave en los últimos éxitos del PSG, con dos Liga de Campeones consecutivas, y tiene contrato hasta 2028.

Olise, por su parte, lleva tiempo vinculado al Real Madrid. En el Bernabéu se le ve como el fichaje soñado de Florentino Pérez, aunque el club lo haya desmentido: «El Real Madrid CF desea aclarar que no ha mantenido contacto alguno con el jugador Michael Olise, sus representantes ni nadie de su entorno».