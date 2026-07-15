Según Foot Mercato, Michael Olise quiere dejar al club más laureado de Alemania este verano para fichar por el Real Madrid.
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¡El mercado de fichajes se anima! Michael Olise quiere fichar por el Real Madrid ya; el Bayern busca un sustituto de renombre
Los «Reales» le ofrecerían al jugador de 24 años el entorno ideal para seguir creciendo. En el FC Bayern son conscientes del riesgo de que se marche y ya buscan sucesores. Según el informe, hay varios candidatos, entre ellos Bradley Barcola, del París Saint-Germain y compañero de Olise en la selección. El extremo ha sido clave en los últimos éxitos del PSG, con dos Liga de Campeones consecutivas, y tiene contrato hasta 2028.
Olise, por su parte, lleva tiempo vinculado al Real Madrid. En el Bernabéu se le ve como el fichaje soñado de Florentino Pérez, aunque el club lo haya desmentido: «El Real Madrid CF desea aclarar que no ha mantenido contacto alguno con el jugador Michael Olise, sus representantes ni nadie de su entorno».
- Getty Images
Si ficha por el Real Madrid, el Bayern de Múnich pagaría una suma récord por Michael Olise.
Sin embargo, han surgido nuevos rumores. Según Bild, la situación de Olise se vuelve «peligrosa» para el Bayern. Se indica que el delantero buscaría un nuevo reto, con el Real Madrid como su club soñado, pues cree más difícil ganar la Liga de Campeones con los bávaros.
Sin embargo, el club muniqués insiste en que se quede: su contrato dura hasta 2029 y no tiene cláusula de rescisión. De producirse una venta, la cifra sería muy elevada. El Madrid estaría dispuesto a pagar hasta 220 millones de euros, lo que lo convertiría en la salida más cara de la historia del Bayern. El traspaso más caro sigue siendo el de Neymar, que en 2017 pasó del Barcelona al PSG por 222 millones.
Tras una temporada espectacular en el FC Bayern: Michael Olise figura entre los candidatos al Balón de Oro
Olise ha brillado esta temporada: 22 goles y 31 asistencias en 52 partidos lo sitúan entre los mejores atacantes de Europa y lo incluyen en la lista de candidatos al Balón de Oro. En el Mundial actual ha sumado seis asistencias. No evitó la eliminación en semifinales ante España (0-2).
El sábado luchará por el tercer puesto contra el perdedor de la semifinal entre Inglaterra y Argentina.
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