Así lo informa el diario inglés Daily Mail. Según el rotativo, los Magpies sufrirán otra decepción en el mercado de fichajes, esta vez a manos del Liverpool FC.
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¡El mercado de fichajes podría volver a calentarse! Novedades sobre la joven promesa del Colonia, Said El Mala
Newcastle sigue de cerca a El Mala y al belga Matías Fernández-Pardo, del Lille. Liverpool, que busca extremos tras la salida de Mohamed Salah, podría fijarse en ellos si fallan sus opciones principales: Yan Diomande (Leipzig) y Bradley Barcola (PSG).
Si no consiguen a sus favoritos, Yan Diomande (RB Leipzig) y Bradley Barcola (París Saint-Germain), El Mala y Fernández-Pardo se convertirían en sus prioridades. De momento, el Liverpool los observa desde la distancia.
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El Liverpool le ganó la partida al Newcastle por Muñoz
El Newcastle busca un sustituto para Anthony Gordon, fichado por el FC Barcelona. El club inglés tenía como prioridad al internacional español Víctor Muñoz, de Osasuna, y ya había acordado su traspaso.
Sin embargo, la semana pasada el Liverpool se adelantó y lo fichó por unos 40 millones de euros. Tras este revés, los responsables del Newcastle deben replantear sus prioridades en el mercado.
El traspaso de El Mala al Brentford no se concretó
Para El Mala, el fichaje por el club londinense sería el último paso de su meteórica carrera. Tras llegar al gran vecino del Viktoria Colonia en verano de 2024, el extremo de 19 años se convirtió en pieza clave del “Effzeh” la pasada Bundesliga con 13 goles y cinco asistencias.
Hace poco rechazó un fichaje por el Brentford ya avanzado, pese a una oferta millonaria y a la luz verde del club.
Además, su contrato vence en 2030 y no tiene cláusula de rescisión, por lo que el club alemán marca el precio: al menos 50 millones de euros.
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Al parecer, el BVB sigue interesado en El Mala.
Además de los ricos clubes ingleses, el Borussia Dortmund sigue interesado. Tras la retirada del Brighton & Hove Albion, el BVB es el candidato más firme en Alemania.
Sin embargo, según Express, el club amarillo y negro no quiere pagar los 50 millones de euros pedidos y busca una solución creativa para convencer al Colonia.