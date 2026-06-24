Newcastle sigue de cerca a El Mala y al belga Matías Fernández-Pardo, del Lille. Liverpool, que busca extremos tras la salida de Mohamed Salah, podría fijarse en ellos si fallan sus opciones principales: Yan Diomande (Leipzig) y Bradley Barcola (PSG).

Si no consiguen a sus favoritos, Yan Diomande (RB Leipzig) y Bradley Barcola (París Saint-Germain), El Mala y Fernández-Pardo se convertirían en sus prioridades. De momento, el Liverpool los observa desde la distancia.