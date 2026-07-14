Sin embargo, el Borussia aún duda en presentar una oferta oficial al FC Brujas, pues primero debe resolver asuntos clave de plantilla. Se asegura que los «amarillos y negros» tienen ahora ventaja en las negociaciones gracias a la indecisión de sus rivales.

Durante meses se dio por hecho el fichaje del internacional sub-21, nacido en Cagliari, por la AS Roma, con la que ya habría un acuerdo. El delantero prefería la Serie A.