Sky informa de que el internacional francés no tiene previsto, por el momento, abandonar el club más laureado de la Bundesliga.
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¡El mensaje es claro! Esto es lo que, al parecer, el agente de Michael Olise les habría dicho a los directivos del FC Bayern
Así lo habría confirmado el representante de Olise al Bayern: «No os preocupéis, nos quedamos». Ni el jugador ni su agente han expresado al club su deseo de fichar por el Real Madrid.
Esta versión contradice la información del portal francés Footmercato, que el miércoles aseguró que Olise había decidido dejar el Bayern para fichar por el Real Madrid.
- Getty Images
¿Se despide del FC Bayern? El contrato de Michael Olise vence en 2029.
El jugador, de 24 años, tiene contrato con el Bayern hasta 2029. Según Sky, el club quiere renovarlo antes de tiempo. Se espera que su sueldo aumente y que se convierta en uno de los tres mejor pagados, junto a Musiala y Kane.
Tras una temporada excepcional en Múnich, con 53 puntos en 52 partidos, el francés atrae el interés de otros clubes. Desde hace semanas se rumorea sobre el Real Madrid. El presidente Florentino Pérez lo ve como el fichaje ideal, aunque el club blanco ha negado cualquier contacto: «El Real Madrid CF desea aclarar que no ha mantenido contacto alguno, ni directo ni indirecto, con el jugador Michael Olise, sus representantes ni nadie de su entorno».
El jugador no se ha pronunciado sobre las especulaciones. Ahora está con la selección francesa en el Mundial. Tras perder 0-2 con España en semifinales, Francia se quedó sin final y jugará el sábado por el tercer puesto contra Inglaterra.
Las etapas de la carrera profesional de Michael Olis:
Club Periodo FC Reading 2017 - 2021 Crystal Palace 2021 - 2024 FC Bayern 2024 – presente
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