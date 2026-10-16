Preguntado por lo que necesita hacer el Chelsea para convertir su potencial en algo más tangible, el exextremo del Chelsea Nevin, que habló en colaboración con Netbet Casino, declaró a GOAL: «Curiosamente, esta semana la pregunta es distinta a la de la semana pasada. Entonces se hablaba de los tres defensas que, claramente, van a jugar en un 3-4-2-1.

«Él [Alonso] lo adaptará, pero ese es el sistema que quiere. Esos tres defensas tienen que ser buenos. Los carrileros, dentro de la línea de cuatro, son curiosamente los jugadores más importantes del equipo, porque tienen que cumplir dos funciones, hacerlo bien y ser especialistas. Creo que tiene jugadores capaces de desempeñar ese papel. Sin duda.

«Con tres defensas, a veces te vas a quedar un poco solo. En ocasiones te encontrarás en situaciones de uno contra uno. Es lo que pasa cuando juegas con tres atrás, así que es una forma distinta de jugar. ¿Y son tan buenos como necesitan serlo? No, no lo son. No creo que nadie lo discuta. Diría que ni los tres defensas del Chelsea lo discutirían, sean quienes sean esa semana. Así que eso es lo que tienen que solucionar.

«Puede que la solución ya esté ahí, pero no tenían a Caicedo delante de ellos, porque Caicedo es ese hombre de más. Otros jugadores pueden ocupar esa posición de pivote en el centro del campo y hacerlo bien, jugar con orden y todo lo demás, pero él es quien lee el juego.

«Y cuando está a su mejor nivel, es otro central para ti: es el cuarto. Pero no estuvo ahí desde el comienzo de la temporada, así que no han contado con eso. Cuando pierdes el balón, vuelve atrás, te cubre, lo ves ocupando el espacio, ves cuál es el problema.

«Cuando volvió, se notó: aquello ya tenía mejor pinta, ¿no? Así que puede que la solución ya esté ahí. Pero depende específicamente de Caicedo. Reece James es muy bueno en esa posición, pero Caicedo tiene el físico para hacer ese trabajo defensivo, trabajar en el centro del campo y sumarse también al ataque.

«Así que, si Caicedo se lesiona, probablemente necesiten buscar otro central experimentado. Si se mantiene en forma y juega como sabe hacerlo, puede que la solución ya esté ahí».