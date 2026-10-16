Getty/GOAL
Traducido por
El mejor tridente ofensivo, pero ¿cómo puede el Chelsea convertirse en candidato al título de la Premier League? Una exestrella del Chelsea lo explica, con Moises Caicedo llamado a desempeñar un papel clave
El Chelsea ha gastado mucho en talento ofensivo
Se ha invertido mucho dinero en reunir un ataque que despierta la envidia de muchos equipos de primer nivel del fútbol mundial. Palmer fue arrebatado al Manchester City en 2023 por 40 millones de libras (53 millones de dólares), y se convirtió en el mejor jugador joven del año de la PFA, mientras que Pedro dejó el Brighton para trasladarse al oeste de Londres en 2025 en una operación de 60 millones de libras (80 millones de dólares). Rogers se convirtió en el jugador británico más caro de la historia cuando fichó por el Chelsea procedente del Aston Villa por 117 millones de libras (156 millones de dólares) en el verano de 2026.
El Chelsea también cuenta con jugadores como la joven promesa brasileña Estevao, el prometedor adolescente portugués Geovany Quenda, Jamie Gittens, Danny Welbeck y Emmanuel Emegha. Desde luego, a Xabi Alonso no le faltan recursos ofensivos.
- Getty
Los problemas defensivos están resultando más difíciles de resolver
Sin embargo, los problemas defensivos han resultado difíciles de solucionar en la temporada 2026-27. El portero argentino campeón del mundo Emi Martinez ha sido fichado para contribuir a ese objetivo, mientras que en el último mercado de fichajes se desembolsaron 52 millones de libras (69 millones de dólares) por el central francés Maxence Lacroix.
El Chelsea también cuenta con experiencia en su plantilla gracias a internacionales ingleses como Reece James y Jordan Henderson, pero aún no ha mostrado la regularidad necesaria para aspirar a su primer título de la Premier League desde 2017.
¿Qué necesita el Chelsea para convertirse en aspirante al título de la Premier League?
Preguntado por lo que necesita hacer el Chelsea para convertir su potencial en algo más tangible, el exextremo del Chelsea Nevin, que habló en colaboración con Netbet Casino, declaró a GOAL: «Curiosamente, esta semana la pregunta es distinta a la de la semana pasada. Entonces se hablaba de los tres defensas que, claramente, van a jugar en un 3-4-2-1.
«Él [Alonso] lo adaptará, pero ese es el sistema que quiere. Esos tres defensas tienen que ser buenos. Los carrileros, dentro de la línea de cuatro, son curiosamente los jugadores más importantes del equipo, porque tienen que cumplir dos funciones, hacerlo bien y ser especialistas. Creo que tiene jugadores capaces de desempeñar ese papel. Sin duda.
«Con tres defensas, a veces te vas a quedar un poco solo. En ocasiones te encontrarás en situaciones de uno contra uno. Es lo que pasa cuando juegas con tres atrás, así que es una forma distinta de jugar. ¿Y son tan buenos como necesitan serlo? No, no lo son. No creo que nadie lo discuta. Diría que ni los tres defensas del Chelsea lo discutirían, sean quienes sean esa semana. Así que eso es lo que tienen que solucionar.
«Puede que la solución ya esté ahí, pero no tenían a Caicedo delante de ellos, porque Caicedo es ese hombre de más. Otros jugadores pueden ocupar esa posición de pivote en el centro del campo y hacerlo bien, jugar con orden y todo lo demás, pero él es quien lee el juego.
«Y cuando está a su mejor nivel, es otro central para ti: es el cuarto. Pero no estuvo ahí desde el comienzo de la temporada, así que no han contado con eso. Cuando pierdes el balón, vuelve atrás, te cubre, lo ves ocupando el espacio, ves cuál es el problema.
«Cuando volvió, se notó: aquello ya tenía mejor pinta, ¿no? Así que puede que la solución ya esté ahí. Pero depende específicamente de Caicedo. Reece James es muy bueno en esa posición, pero Caicedo tiene el físico para hacer ese trabajo defensivo, trabajar en el centro del campo y sumarse también al ataque.
«Así que, si Caicedo se lesiona, probablemente necesiten buscar otro central experimentado. Si se mantiene en forma y juega como sabe hacerlo, puede que la solución ya esté ahí».
- Getty
Clasificarse para Europa es imprescindible en 2026-27
El Chelsea ha sumado 10 puntos en seis partidos de la Premier League esta temporada, lo que le sitúa sexto en la tabla. Sin ninguna competición europea en su calendario para 2026-27, volver a competir en Europa es lo mínimo exigible a Alonso y compañía.
El Chelsea puede aspirar a más a partir de ahí, con fondos para fichajes que aparentemente nunca escasean, y puede que unos pequeños retoques sean todo lo que necesita el club del oeste de Londres para competir por los títulos más prestigiosos tanto a nivel nacional como internacional.
Sigue a GOAL en Google
¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?
Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias