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Donny Afroni

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«¡El mejor partido en el que he participado nunca!» - Luis Enrique, «muy cansado» tras la victoria 5-4 del PSG sobre el Bayern, fija un objetivo «mínimo» de goles para la vuelta y alcanzar la final de la Liga de Campeones

Luis Enrique
Paris Saint-Germain
Bayern Múnich
Liga de Campeones
Paris Saint-Germain vs Bayern Múnich
Bundesliga

Luis Enrique ha calificado la trepidante victoria por 5-4 del París Saint-Germain sobre el Bayern de Múnich como «el mejor partido en el que he participado como entrenador». El Parc des Princes acogió un histórico partido de ida de las semifinales de la Liga de Campeones en el que se marcaron nueve goles entre estos dos grandes de Europa, lo que dejó al técnico español a la vez agotado y eufórico.

  • Una noche récord en París

    El espectáculo de nueve goles fue histórico: la semifinal con más tantos en la Liga de Campeones y el segundo partido con más goles en la fase eliminatoria de la competición europea, lo que destaca la potencia ofensiva de ambos equipos. El PSG parecía rumbo a la final de Budapest tras adelantarse 3-0 en la segunda parte. Khvicha Kvaratskhelia y Ousmane Dembélé, con dos goles cada uno, lideraron la remontada ante un atónito Bayern y un público parisino enloquecido.

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    El momento álgido de la carrera como entrenador de Luis Enrique

    A pesar de su brillante trayectoria como entrenador —con un triplete en el Barcelona junto a Messi, Suárez y Neymar—, Luis Enrique cree que el partido del martes superó todo. El técnico del PSG quedó impresionado por la intensidad del encuentro, en el que su equipo llegó a ganar 5-2 antes de que una remontada del Bayern en los últimos minutos dejara todo listo para la vuelta.

    «Nunca había visto un partido con esta intensidad. No es momento de señalar defectos; solo hay que felicitar a todos. Hoy merecíamos ganar, empatar y perder. Ha sido, sin duda, el mejor partido en el que he participado como entrenador», declaró tras el encuentro.

  • El Bayern de Múnich se niega a rendirse

    El Bayern mostró su habitual resistencia europea. Dayot Upamecano inició la remontada con un cabezazo tras un libre de Joshua Kimmich, y Luis Díaz respondió con un potente disparo que puso el 5-4 y deja la eliminatoria abierta. Luis Enrique admitió que la montaña rusa emocional le pasó factura físicamente. «Estoy muy cansado, y eso que no he corrido ni un solo kilómetro», bromeó el español tras el pitido final. «Así que no sé cómo se sentirán los jugadores».

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    El objetivo del Allianz Arena

    El ritmo frenético y las constantes transiciones agotaron a ambos equipos, pero el entrenador del PSG sabe que el trabajo no acaba: la próxima semana visitarán el Allianz Arena. Luis Enrique no se hace ilusiones sobre lo que hará falta para imponerse al equipo de Vincent Kompany.

    «He preguntado a mi cuerpo técnico: “¿Cuántos goles creéis que necesitaremos para ganar?”. Me han respondido: “Al menos tres”», reveló Luis Enrique. «El Bayern en su estadio es aún más fuerte, pero intentaremos mantener la misma mentalidad».