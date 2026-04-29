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«¡El mejor partido en el que he participado nunca!». Luis Enrique, «agotado» tras la victoria 5-4 del PSG sobre el Bayern, afirma que el objetivo para la vuelta es marcar «como mínimo» un gol y alcanzar la final de la Liga de Campeones
Una noche de récords en París
El partido de nueve goles fue histórico: la semifinal con más tantos en la Liga de Campeones. Además, es el segundo encuentro con más goles en una eliminatoria europea, lo que muestra la potencia ofensiva de ambos equipos. El PSG pareció encaminarse a la final de Budapest tras adelantarse 3-0 en la segunda parte. Khvicha Kvaratskhelia y Ousmane Dembélé brillaron con dos goles cada uno, dejando aturdido al gigante de la Bundesliga ante un público parisino enloquecido.
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El momento álgido de la carrera como entrenador de Luis Enrique
A pesar de su brillante trayectoria como entrenador —que incluye el triplete con el Barcelona junto a Lionel Messi, Luis Suárez y Neymar—, Luis Enrique cree que el partido del martes por la noche lo superó todo. El técnico del PSG quedó impresionado por la enorme intensidad del encuentro, en el que su equipo llegó a ganar 5-2 antes de que una remontada del Bayern en los últimos minutos dejara todo abierto para la vuelta.
«Nunca había visto un partido con esta intensidad», declaró tras el encuentro. «No es momento de señalar defectos; solo hay que felicitar a todos. Hoy merecíamos ganar, empatar y hasta perder. Ha sido un partido fantástico, sin duda el mejor en el que he participado como entrenador».
El Bayern de Múnich no se da por vencido
Sin embargo, el Bayern mostró su habitual resistencia europea. Dayot Upamecano inició la remontada con un cabezazo tras un tiro libre de Joshua Kimmich, y Luis Díaz respondió con un potente disparo que llevó el suspense hasta el final. El 5-4 deja la eliminatoria abierta, y Luis Enrique admitió que la montaña rusa emocional le había dejado exhausto. «Estoy muy cansado y no he corrido ni un kilómetro», bromeó el español tras el pitido final. «Así que no sé cómo se sentirán los jugadores».
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El objetivo del Allianz Arena
El ritmo frenético y las constantes transiciones agotaron a ambos equipos, pero el entrenador del PSG sabe que el trabajo no acaba: la próxima semana visitarán el Allianz Arena. Luis Enrique no se hace ilusiones sobre lo que hará falta para imponerse al equipo de Vincent Kompany.
«He preguntado a mi cuerpo técnico: "¿Cuántos goles creéis que necesitaremos para ganar?". Me han respondido: "Al menos tres"», reveló Luis Enrique. «El Bayern es aún más fuerte en su estadio, pero intentaremos mantener la misma mentalidad».