¿El mejor lateral derecho del mundo? Bacary Sagna se ve reflejado en Jurrien Timber, mientras se destacan cualidades clave del defensa neerlandés del Arsenal

¿Es ahora el mejor en su posición? Cuando le plantearon esa pregunta a Sagna, el exlateral derecho del Arsenal, que hablaba en asociación con BetVictor Online Casino, dijo a GOAL: «Sí, está entre los mejores. Creo que su impacto en el equipo, su calidad en las situaciones de uno contra uno, su aportación en ataque, su equilibrio entre atacar y defender es realmente bueno y su comprensión del juego es perfecta.

«Nunca le pillan fuera de posición, es un jugador inteligente y ya sabes que la mayoría de las veces la gente califica a un lateral derecho increíble por su capacidad para dar asistencias, marcar y generar peligro en sus incorporaciones al ataque. Para mí, el mejor debe tener el mejor equilibrio, ser de los jugadores más equilibrados, y me parece que él es el que tiene el mejor equilibrio.

«No pone a tu equipo en peligro por estar fuera de posición, porque esto es algo con lo que yo, como defensa, me identifico. Por supuesto, a veces puedes generar peligro en ataque, puedes ser una amenaza en ataque, pero si metes a tu equipo en problemas cada vez que ataca el otro equipo y en la temporada encajas 10 goles en los que no apareces por ningún lado, siendo la razón principal directa por la que encajas, para mí eso es un problema, y como defensa tienes que saberlo.

«Por supuesto que puedes estar fuera de posición, muchos defensas de atrás pierden un duelo uno contra uno, pero yo, como lateral derecho, solía asumirlo como mi responsabilidad porque debería haber estado ahí yo y no él. Así que sí, la gente criticará al otro por ser regateado, pero el principal culpable soy yo, así que lo entiendes y nunca te sales de posición.

«Cuando analizas todos esos partidos, rara vez le pillan, rara vez tiene un mal partido, es muy regular. La gente lo comparará conmigo y yo estaría de acuerdo en que somos bastante parecidos».