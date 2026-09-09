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¿El mejor lateral derecho del mundo? Bacary Sagna se ve reflejado en Jurrien Timber, mientras se destacan cualidades clave del defensa neerlandés del Arsenal
Timber se sometió a una pequeña intervención quirúrgica durante el verano
Timber todavía no ha jugado con el vigente campeón de la Premier League esta temporada. Ha ido entrando poco a poco en los planes de Mikel Arteta después de someterse a una pequeña operación en la ingle durante el verano. Ya ha regresado a los entrenamientos.
El talentoso jugador de 25 años podría disputar sus primeros minutos de la 2026-27 cuando el Arsenal visite el miércoles al gigante de la Serie A, el Napoli, en la Champions League. No se asumirá ningún riesgo innecesario con su estado físico, ya que por ahora Ben White ofrece una cobertura de nivel internacional.
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El Arsenal ha forjado una unidad defensiva temible
Sin embargo, Timber ha visto cómo su cotización se disparaba a lo largo de dos temporadas en el norte de Londres, después de que su campaña de debut en el Emirates Stadium quedara arruinada por una lesión del ligamento cruzado anterior. Está ya muy cerca de alcanzar los 100 partidos con el Arsenal.
El canterano del Ajax, junto a jugadores como William Saliba, Gabriel Magalhaes y David Raya, ha ayudado a Arteta a construir una unidad defensiva que es la envidia de muchos en el fútbol mundial.
¿Es Timber el mejor lateral derecho del fútbol mundial?
¿Es ahora el mejor en su posición? Cuando le plantearon esa pregunta a Sagna, el exlateral derecho del Arsenal, que hablaba en asociación con BetVictor Online Casino, dijo a GOAL: «Sí, está entre los mejores. Creo que su impacto en el equipo, su calidad en las situaciones de uno contra uno, su aportación en ataque, su equilibrio entre atacar y defender es realmente bueno y su comprensión del juego es perfecta.
«Nunca le pillan fuera de posición, es un jugador inteligente y ya sabes que la mayoría de las veces la gente califica a un lateral derecho increíble por su capacidad para dar asistencias, marcar y generar peligro en sus incorporaciones al ataque. Para mí, el mejor debe tener el mejor equilibrio, ser de los jugadores más equilibrados, y me parece que él es el que tiene el mejor equilibrio.
«No pone a tu equipo en peligro por estar fuera de posición, porque esto es algo con lo que yo, como defensa, me identifico. Por supuesto, a veces puedes generar peligro en ataque, puedes ser una amenaza en ataque, pero si metes a tu equipo en problemas cada vez que ataca el otro equipo y en la temporada encajas 10 goles en los que no apareces por ningún lado, siendo la razón principal directa por la que encajas, para mí eso es un problema, y como defensa tienes que saberlo.
«Por supuesto que puedes estar fuera de posición, muchos defensas de atrás pierden un duelo uno contra uno, pero yo, como lateral derecho, solía asumirlo como mi responsabilidad porque debería haber estado ahí yo y no él. Así que sí, la gente criticará al otro por ser regateado, pero el principal culpable soy yo, así que lo entiendes y nunca te sales de posición.
«Cuando analizas todos esos partidos, rara vez le pillan, rara vez tiene un mal partido, es muy regular. La gente lo comparará conmigo y yo estaría de acuerdo en que somos bastante parecidos».
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Partidos del Arsenal 2026-27: tres competiciones diferentes
El Arsenal ha comenzado la nueva temporada de forma impresionante y ha sumado otro trofeo al imponerse al Manchester City en el partido inaugural de la Community Shield. Desde entonces ha logrado el pleno de puntos en tres jornadas de la Premier League, incluida una victoria remontando ante el Chelsea la última vez.
Sus próximos tres partidos se repartirán entre distintas competiciones, con un duelo europeo en Nápoles al que seguirán una visita al Sunderland en la máxima categoría inglesa y un encuentro de tercera ronda de la Carabao Cup ante el Ipswich en Portman Road.
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