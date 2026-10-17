Flick se deshizo en elogios hacia Lamine Yamal tras la exhibición del extremo en la victoria por 5-2 ante el Real Betis en La Cartuja. El técnico alemán, que a lo largo de su carrera en el Bayern de Múnich y la selección alemana ha visto a muchos talentos de talla mundial, apuntó que el jugador de 19 años ya ha superado a sus contemporáneos para convertirse en la gran figura del fútbol. Las declaraciones de Flick llegaron después de que Yamal dirigiera una actuación ofensiva arrolladora que mantuvo al conjunto catalán firmemente en lo más alto de la clasificación de LaLiga.

«Cuando ves el primer gol que marcó, es increíble; ahora mismo es el mejor jugador del mundo», declaró Flick ante los medios en la rueda de prensa posterior al partido. «Estoy muy contento con su actuación y eso es lo que quiero decir. Por supuesto, tiene presión, tiene 19 años y ha jugado todos los partidos, pero está concentrado y comprometido al 100 % y es muy bueno. Su actuación ha sido increíble, al igual que su actitud, y así son los grandes jugadores».

«Con este resultado, teníamos que sustituirlo, estaba claro, y le dije que estaba muy orgulloso porque había jugado un partido fantástico», añadió el entrenador.