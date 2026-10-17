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«El mejor jugador del mundo»: La rotunda afirmación de Hansi Flick sobre Lamine Yamal tras brillar la estrella del Barcelona en la goleada por 5-2 al Real Betis
Flick elogia a Yamal como referente mundial
Flick se deshizo en elogios hacia Lamine Yamal tras la exhibición del extremo en la victoria por 5-2 ante el Real Betis en La Cartuja. El técnico alemán, que a lo largo de su carrera en el Bayern de Múnich y la selección alemana ha visto a muchos talentos de talla mundial, apuntó que el jugador de 19 años ya ha superado a sus contemporáneos para convertirse en la gran figura del fútbol. Las declaraciones de Flick llegaron después de que Yamal dirigiera una actuación ofensiva arrolladora que mantuvo al conjunto catalán firmemente en lo más alto de la clasificación de LaLiga.
«Cuando ves el primer gol que marcó, es increíble; ahora mismo es el mejor jugador del mundo», declaró Flick ante los medios en la rueda de prensa posterior al partido. «Estoy muy contento con su actuación y eso es lo que quiero decir. Por supuesto, tiene presión, tiene 19 años y ha jugado todos los partidos, pero está concentrado y comprometido al 100 % y es muy bueno. Su actuación ha sido increíble, al igual que su actitud, y así son los grandes jugadores».
«Con este resultado, teníamos que sustituirlo, estaba claro, y le dije que estaba muy orgulloso porque había jugado un partido fantástico», añadió el entrenador.
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Aumenta la preocupación por las lesiones de cara al duelo ante el PSG
Aunque la abultada victoria levantó el ánimo en el vestuario, Flick afronta una creciente crisis de lesiones en defensa. Eric Garcia y Gerard Martin tuvieron que ser sustituidos durante el partido tras sufrir problemas físicos, lo que deja al entrenador pendiente de los jugadores con los que podrá contar para la próxima cita europea.
«Por el momento, lo más importante es recuperarse. La recuperación es muy importante, y también ver cómo gestionamos los minutos el martes. Ya veremos, buscaremos a 11 jugadores. No sabemos qué pasará con Eric; Kounde tiene pequeñas molestias y Gerard también. Tendremos que ver. Nos quedan dos días y veremos qué pasa el martes. Hay que esperar a los resultados médicos», explicó Flick. El entrenador señaló en concreto que Garcia creía que su lesión era solo un golpe leve, pero la prudencia sigue siendo la prioridad.
Satisfacción táctica y eficacia a balón parado
Al hacer balance de la actuación en Sevilla, Flick se mostró encantado con la intensidad que exhibió su equipo ante un rival difícil. El Betis planteó una dura prueba con su velocidad y su juego en transición, pero la capacidad del Barcelona para controlar el partido y aprovechar las jugadas a balón parado marcó la diferencia.
«Es importante tener esa fortaleza a balón parado. Me alegra haber marcado el segundo gol antes del descanso, era importante. Lo trabajamos y Heiko y Dela hacen un buen trabajo», señaló Flick. También destacó que el alto nivel de competencia en los entrenamientos se está trasladando directamente a los partidos y afirmó que todos los jugadores están rindiendo ahora al máximo nivel.
- AFP
Ambición más allá de las rachas de récord
Pese a que el Barcelona ha establecido nuevas marcas de victorias consecutivas y goles marcados bajo su dirección, Flick insistió en que los récords personales o del club son secundarios frente al objetivo de ganar títulos. «Los récords están bien, pero queremos ganar títulos y lograr cosas más importantes. Por eso jugamos al fútbol», afirmó con firmeza el alemán.
Mientras el club se prepara para una semana decisiva que incluye un enfrentamiento con el PSG y la proximidad de El Clásico, la capacidad de Flick para equilibrar la carga física de sus estrellas con la exigencia de obtener resultados se pondrá a prueba al máximo.
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