Camara ha experimentado un ascenso meteórico desde que dejó el Generation Foot de su país natal en febrero de 2023. Entonces se trasladó a Francia, donde el Metz fue el primero en apostar por su evidente potencial.

Al talentoso joven le bastó una temporada en la Ligue 1 para llamar la atención del Mónaco. El club logró hacerse con su fichaje en julio de 2024 mediante una operación de 15 millones de euros (13 millones de libras/17 millones de dólares).

El Mónaco podría obtener un enorme beneficio, ya que Camara está valorado ahora en torno a los 55 millones de euros (46 millones de libras/62 millones de dólares). Varios grandes clubes de toda Europa estarían encantados de pagar esa cantidad para hacerse con el fichaje más codiciado.