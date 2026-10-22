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«El mejor jugador de Francia»: una exestrella del Mónaco, «sorprendida» de que Lamine Camara, objetivo del Chelsea y el Liverpool, siga en la Ligue 1, hace una predicción sobre la Premier League
Camara está valorado ahora en unos 55 millones de euros
Camara ha experimentado un ascenso meteórico desde que dejó el Generation Foot de su país natal en febrero de 2023. Entonces se trasladó a Francia, donde el Metz fue el primero en apostar por su evidente potencial.
Al talentoso joven le bastó una temporada en la Ligue 1 para llamar la atención del Mónaco. El club logró hacerse con su fichaje en julio de 2024 mediante una operación de 15 millones de euros (13 millones de libras/17 millones de dólares).
El Mónaco podría obtener un enorme beneficio, ya que Camara está valorado ahora en torno a los 55 millones de euros (46 millones de libras/62 millones de dólares). Varios grandes clubes de toda Europa estarían encantados de pagar esa cantidad para hacerse con el fichaje más codiciado.
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Por qué no se concretó el traspaso en 2026
Los equipos de Inglaterra parecían destinados a imponerse en esa carrera en 2026, pero no se cerró ningún acuerdo antes de que venciera el último plazo. Por ahora, esa situación mantiene a Camara en el fútbol francés.
Con el Crystal Palace entre los clubes que presentaron una oferta formal por el centrocampista de gran calidad, se esperan más muestras de interés a lo largo de 2027. El Chelsea debería volver a entrar en escena, después de haber tenido anteriormente todo preparado con el Mónaco.
La decisión de Folarin Balogun de retirarse de las negociaciones con el Everton llevó al club de la Ligue 1 a reconsiderar su postura sobre la venta. Es plenamente consciente de que solo podrá mantener a raya durante un tiempo el interés que llega desde lejos.
¿Se convertirá Camara en una estrella de la Premier League?
Preguntado por si ve a Camara rumbo a la Premier League, la exestrella del Mónaco Grimandi, que habló en colaboración con BetVictor Online Casino, declaró a GOAL: «Me sorprende que siga en el Mónaco, me sorprende mucho. Esperaba que dejara el Mónaco la temporada pasada.
»Es el mejor jugador de Francia. Le dije a [el seleccionador de Senegal] Patrick Vieira: “Tienes la oportunidad de contar con este jugador, porque es un futbolista de primerísimo nivel y su actitud es fantástica”. Cuando tienes una selección y cuentas con este jugador, para Patrick es de primer nivel y en el Mónaco es el mejor jugador ahora mismo.
»Para mí, Elliot Anderson y Declan Rice siguen por encima de él ahora mismo, son mejores que él, pero puede llegar a ser uno de los mejores jugadores en su posición. Tiene mucha calidad.
»Quizá no sea malo quedarse una temporada más en el Mónaco para seguir aprendiendo, porque jugamos una competición europea. Aunque no sea la Champions League, puede seguir aprendiendo y mejorando, pero la próxima temporada tiene que ir a un club de primer nivel, sin duda, y rendirá bien».
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El precio que se pide por el centrocampista sigue subiendo
Camara ha jugado en la Europa League con el Mónaco esta temporada, después de haber disputado anteriormente la Champions League. El equipo volverá a competir en Europa el jueves, cuando reciba al Friburgo de la Bundesliga.
Es posible que la estrella senegalesa reciba más ofertas en enero y que se ponga a prueba la firmeza de su actual club, mientras el precio que pide por él sigue subiendo a medida que acumula más experiencia de valor incalculable.
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