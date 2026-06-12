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«El mejor futbolista de la historia»: la edad no afecta a Lionel Messi, pues Ousmane Dembélé afirma que puede llevar a Argentina a otra gloria mundial
La estrella francesa Dembélé analiza a los aspirantes
Tras ganar su segundo título de la Liga de Campeones con el París Saint-Germain, el Balón de Oro Dembélé se prepara para liderar la delantera de Francia. Antes del debut contra Senegal el martes, el extremo analizó el torneo. Reconoció la presión de ser finalistas en las dos últimas ediciones, pero destacó la amenaza constante de los actuales campeones y su carismático capitán.
- AFP
El héroe del PSG elogia al eterno Messi
En declaraciones a «Marca» sobre los favoritos del torneo y sobre si un Messi de 38 años podría repetir sus hazañas de Catar 2022, Dembélé lo elogió: «Por supuesto, puede ganar cualquier trofeo. Ya vi de lo que era capaz en el Barcelona».
Al preguntarle si sus cuatro años más le restarán, respondió seguro: «Eso no cambia nada. Es el mejor que he visto, el mejor del fútbol. Aún es increíblemente peligroso. Es difícil pararlo a los 38, pero él siempre tendrá esas cualidades. Tendremos que tener cuidado con él porque es perfectamente capaz de volver a ganarlo».
La selección francesa se enfrenta a un duro escrutinio
Dembélé reconoce la gran presión sobre los Bleus y destaca la importancia de que sus compañeros se concentren en la fase inicial. «Hay muchos favoritos, pero esa etiqueta ya no significa nada en el fútbol.
Hay muchos equipos favoritos en este torneo. Sabemos que Francia llegó a las dos últimas finales, así que estaremos bajo gran escrutinio. Nos mantenemos centrados: antes de pensar en octavos o cuartos, debemos superar la fase de grupos».
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Los pesos pesados se preparan para la batalla
Tras su debut ante Senegal, Francia seguirá en el Grupo I contra Irak el 22 de junio y cerrará ante Noruega cuatro días después. La vigente campeona, Argentina, empezará en el Grupo J frente a Argelia el 17 de junio, y luego se medirá a Austria y Jordania en un exigente camino en este formato ampliado.