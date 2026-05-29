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¿El mejor extremo derecho del mundo? Por qué Michael Olise está «un peldaño por debajo» de la joven promesa del Barcelona Lamine Yamal, a pesar de sus impresionantes estadísticas de goles en el Bayern de Múnich
Olise y Yamal se dirigen al Mundial de 2026 con Francia y España
Olise jugará con Francia, y Yamal, ya recuperado de su lesión, hará lo propio con España. Muchos ven a Les Bleus y La Roja como firmes candidatos al título en Estados Unidos.
Para lograrlo, la creatividad en las bandas será clave. Didier Deschamps y Luis de la Fuente cuentan con dos jugadores de élite.
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Goles y asistencias: las cifras de Olise y Yamal en la temporada 2025-26
En la temporada 2025-26, Olise marcó 20 goles y dio 26 asistencias con el Bayern, campeón de la Bundesliga. Yamal, clave en el título de La Liga del Barça, anotó 24 veces y aportó 18 asistencias.
A sus 18 años, Yamal vive un meteórico ascenso. En cambio, el francés Olise, de 24, sigue un camino más sinuoso hacia la cima.
¿Quién es el mejor? Análisis de Olise, estrella del Bayern, y Yamal, revelación del Barcelona.
Aunque Olise y Yamal muestran un rendimiento similar en su posición, el campeón del mundo 1998, Desailly, declaró aGOAL —en una entrevista para MrRaffle.com—: «En un partido de alto nivel, Olise aún está un paso por debajo de Yamal.
Yamal entiende mejor las trampas del campo. En el PSG-Bayern, Olise sufrió la presión y aún debe adaptarse al sistema.
«Resulta curioso que Yamal sea más joven y ya sepa leer la intensidad y mantener el esfuerzo. Olise bajó su nivel en ese partido y aún le falta para alcanzar el reconocimiento de Yamal».
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Candidatos al Balón de Oro: ¿Podrían Olise o Yamal ganarlo en 2026?
Desailly sitúa a Olise justo por debajo de Yamal en la jerarquía mundial, pero ambos son favoritos al Balón de Oro 2026.
Si alguno de los dos juega y destaca en el Mundial de este verano, sus opciones de ganar el Balón de Oro aumentarán.