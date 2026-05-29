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Michael Olise Lamine Yamal Bayern Munich Barcelona 2025-26Getty/GOAL
Chris Burton

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¿El mejor extremo derecho del mundo? Por qué Michael Olise está «un peldaño por debajo» de la joven promesa del Barcelona Lamine Yamal, a pesar de sus impresionantes estadísticas de goles en el Bayern de Múnich

M. Olise
L. Yamal
World Cup
Barcelona
Bayern Múnich
France
Spain
Primera División
Bundesliga

Michael Olise y Lamine Yamal son dos de los mejores extremos derechos del mundo, pero Marcel Desailly ha dicho a GOAL que el francés del Bayern Múnich aún está «un peldaño por debajo» del joven del Barcelona. Ambos delanteros suman cifras impresionantes con clubes y selecciones, y sus habilidades prometen brillar en el Mundial 2026.

  • Olise y Yamal se dirigen al Mundial de 2026 con Francia y España

    Olise jugará con Francia, y Yamal, ya recuperado de su lesión, hará lo propio con España. Muchos ven a Les Bleus y La Roja como firmes candidatos al título en Estados Unidos.

    Para lograrlo, la creatividad en las bandas será clave. Didier Deschamps y Luis de la Fuente cuentan con dos jugadores de élite.

    • Anuncios
  • Lamine Yamal Michael Olise Spain France 2026Getty/GOAL

    Goles y asistencias: las cifras de Olise y Yamal en la temporada 2025-26

    En la temporada 2025-26, Olise marcó 20 goles y dio 26 asistencias con el Bayern, campeón de la Bundesliga. Yamal, clave en el título de La Liga del Barça, anotó 24 veces y aportó 18 asistencias.

    A sus 18 años, Yamal vive un meteórico ascenso. En cambio, el francés Olise, de 24, sigue un camino más sinuoso hacia la cima.

  • ¿Quién es el mejor? Análisis de Olise, estrella del Bayern, y Yamal, revelación del Barcelona.

    Aunque Olise y Yamal muestran un rendimiento similar en su posición, el campeón del mundo 1998, Desailly, declaró aGOAL —en una entrevista para MrRaffle.com—: «En un partido de alto nivel, Olise aún está un paso por debajo de Yamal.

    Yamal entiende mejor las trampas del campo. En el PSG-Bayern, Olise sufrió la presión y aún debe adaptarse al sistema.

    «Resulta curioso que Yamal sea más joven y ya sepa leer la intensidad y mantener el esfuerzo. Olise bajó su nivel en ese partido y aún le falta para alcanzar el reconocimiento de Yamal».

  • Ballon d'Or trophyGetty Images

    Candidatos al Balón de Oro: ¿Podrían Olise o Yamal ganarlo en 2026?

    Desailly sitúa a Olise justo por debajo de Yamal en la jerarquía mundial, pero ambos son favoritos al Balón de Oro 2026.

    Si alguno de los dos juega y destaca en el Mundial de este verano, sus opciones de ganar el Balón de Oro aumentarán.