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«El mejor equipo que jamás entrenaré»: Cesc Fábregas elogia al Como tras lograr el pase a la Liga de Campeones con una remontada histórica dirigida por el exjugador del Arsenal y el Chelsea
Una noche histórica en la Serie A
En la última jornada de la Serie A, Como superó al AC Milan y se aseguró el cuarto puesto, logrando su primer acceso a la Liga de Campeones. La victoria 4-1 en casa del Cremonese, sumada a la derrota del Milan ante Cagliari, desató la celebración de la afición y el cuerpo técnico.
En una campaña en la que también llegaron a las semifinales de la Coppa Italia, Fábregas ha cambiado la cara del club. Gracias a los resultados de la última jornada, el Como obtuvo la cuarta plaza y se clasificó para la Liga de Campeones por segunda vez en su historia.
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Fábregas rinde homenaje a su equipo
Como de costumbre, el entrenador español reunió a su equipo en el Stadio Giovanni Zini para cerrar la temporada con una emotiva charla. Fábregas, visiblemente conmovido, habló a una plantilla que superó todas las expectativas al medirse a los grandes de Italia.
«Es el último círculo de la temporada», comenzó. «Os lo dije antes del Parma: si ganamos los dos partidos, estamos en la Champions. No sé por qué os lo dije, pero confiaba en mi corazonada».
«Pero, chicos, todo depende de vosotros. Os lo debemos todo. Intentamos ayudaros y daros soluciones, pero vosotros hacéis que esto sea tan bonito. Os daré las gracias toda mi vida; probablemente no entrenaré un grupo mejor».
Recuerdos inolvidables para los recién llegados
Hace poco, el Como jugaba en la Serie B, pero con Fábregas adoptó un estilo ofensivo y terminó la temporada como el segundo equipo más goleador, solo por detrás del campeón, el Inter. Con 20 victorias y 65 goles, demostró ser una potencia del fútbol italiano.
Fábregas destacó el legado que sus jugadores habían creado y afirmó: «No tengo ninguna duda de que seréis recordados para siempre. Ahora podemos decir eso y mucho más. Y ya nos vemos, chicos, disfrutad de unas buenas vacaciones, disfrutad de una gran fiesta, os lo merecéis todo; a quienes vayáis al Mundial, os deseo lo mejor. ¿Qué hacemos el año que viene? ¡La Champions League!».
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La Liga de Campeones nos espera
El Como se prepara para su primera aventura europea. Tras superar a gigantes como Juventus y Milan, el modesto equipo lacustre ha demostrado que pertenece a la élite, con Fábregas guiando su próximo capítulo.