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¿El mejor entrenador? El ex de Inglaterra Emile Heskey destaca al técnico del Celtic y al icono del Liverpool mientras ayuda a encontrar a los entrenadores del futuro de la Premier League
Heskey, canterano del Leicester, ganó seis títulos con el Liverpool
Nacido en las East Midlands, Heskey se formó en la cantera del Leicester y debutó con el primer equipo a los 17 años, cuando aún estaba en su primer año como becario. A partir de ahí ya no hubo forma de frenarle, y ayudó al Leicester a regresar a la Premier League en su primera temporada completa como habitual.
Después de irrumpir con fuerza en la máxima categoría, con O’Neill al mando desde el banquillo, el poderoso delantero no tardó en despertar el interés de otros equipos. En 1999 llegó la primera de sus 62 internacionalidades con Inglaterra, antes de poner rumbo a Merseyside al año siguiente en un traspaso récord por entonces de 11 millones de libras (15 millones de dólares).
Convertido en el complemento perfecto para Robbie Fowler y Michael Owen, Heskey ganó la FA Cup, la Copa de la Liga, la Community Shield, la Copa de la UEFA y la Supercopa de la UEFA durante su etapa en el Liverpool, con cinco de esos trofeos conquistados en el inolvidable año natural de 2001, cuando el técnico francés Houllier atravesó una racha triunfal.
Después jugaría en Birmingham, Wigan, Aston Villa, Newcastle Jets y Bolton antes de colgar las botas en 2016, a los 38 años. Se retiró tras haber marcado 110 goles en la Premier League y después de haber disputado Eurocopas y Mundiales como internacional.
- Chase
¿Quiénes son los mejores entrenadores con los que trabajó el exinternacional inglés Heskey?
Heskey trabajó con algunos entrenadores muy laureados a lo largo de su carrera y, en declaraciones en colaboración con el programa de formación de entrenadores de fútbol de Chase, que ofrece acceso gratuito a titulaciones de entrenador para personas de bajos ingresos en todo el Reino Unido, dijo a GOAL al ser preguntado por lo mejor de ese grupo: «Diría que Gerard Houllier, en cuanto a entrenamiento. ¿Mejor entrenador? Diría que él, Gerard Houllier, y Martin O'Neill. Martin en realidad no entrenaba tanto, así que si hablamos de entrenamiento, diría que Gerard Houllier.
»Muy meticuloso en todo lo que hacía. Muy detallista. Fue duro pasar de un entorno a otro en el que había mucha información y mucha comprensión. Pero una vez que empiezas a entenderlo, el fútbol se te abre a otro nivel».
Programa diseñado para encontrar a los entrenadores del futuro de la Premier League
Heskey estará entre quienes sigan atentos cuando Inglaterra, tras su recorrido hasta las semifinales y su tercer puesto en el Mundial de 2026, vuelva a la acción el sábado en la Liga de Naciones de la UEFA contra la vigente campeona del mundo, España.
El exdelantero, ahora de 48 años, ha estado en St George’s Park con Chase para hablar de cómo el impacto de la trayectoria de Inglaterra en el evento estrella de la FIFA está inspirando a una nueva generación a plantearse el entrenamiento de fútbol como carrera profesional.
El programa de entrenamiento de fútbol de Chase está ofreciendo una vía para que más personas se introduzcan en el entrenamiento de fútbol, al proporcionar acceso totalmente financiado a titulaciones introductorias de entrenador y becas profesionales de entrenamiento para personas de entornos de bajos ingresos en todo el Reino Unido.
Heskey dijo sobre en qué consiste el programa de Chase y por qué es tan importante: «El programa de entrenamiento de fútbol de Chase es una iniciativa fantástica que da a las personas con bajos ingresos la oportunidad de dar ese primer paso en la escalera del entrenamiento que probablemente no pensaban que existía.
«Ya sea por su origen, ya sea por cuestiones económicas, sea lo que sea, ahora les dan la oportunidad de dar ese paso. Tanto si quieren llegar hasta el nivel B como si quieren quedarse en el fútbol base, les da la oportunidad de hacerlo.
«Creo que, al crecer en el fútbol, todo el mundo recuerda a sus entrenadores, especialmente cuando se trata del fútbol base. Creo que lo que está haciendo Chase es dar a cada vez más entrenadores locales la oportunidad de subir a esa escalera. Nunca se sabe, podrían llegar hasta la Premier League».
Heskey sigue de cerca la evolución de jugadores y entrenadores
La única experiencia de Heskey como entrenador fue relativamente breve, ya que se hizo cargo del equipo femenino del Leicester City de manera interina en noviembre de 2021. Solo dirigió un partido y, desde entonces, ha trabajado con la Football Association (FA) y la Professional Footballers’ Association (PFA) como parte de su England Elite Coach Programme (EECP).
Sigue muy de cerca todos los niveles del fútbol y a quienes van abriéndose camino en la jerarquía, con dos de sus hijos, Jaden y Reigan, beneficiándose de las instalaciones y los conocimientos que ofrece el sistema de academia del Manchester City.
Para más información sobre el programa Chase de entrenamiento de fútbol, visite: https://www.chase.co.uk/gb/en/chase-football-coaching-programme
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