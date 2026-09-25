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«El mejor entre los mejores»: Harry Kane eclipsa a Alan Shearer en la pugna por la longevidad mientras Emile Heskey explica por qué el capitán de Inglaterra sería un digno ganador del Balón de Oro
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Kane compite con Yamal y Mbappe por el Balón de Oro
Muchos son de la opinión de que Kane debería recibir el título de «mejor jugador del planeta» si sale de una glamurosa ceremonia en Londres el 26 de octubre con el más prestigioso de los Balones de Oro. Sí tiene mucha competencia por ese premio.
Con España ganando la Copa del Mundo en suelo norteamericano, jugadores como el todoterreno Rodri y la joya del Barcelona Lamine Yamal están considerados entre los candidatos a los honores del Balón de Oro. Los franceses Kylian Mbappe y Michael Olise también presentan serias candidaturas.
Kane está firmando cifras a lo Messi y Cristiano Ronaldo
Sin embargo, Kane ha mantenido un nivel notable a lo largo de los últimos 12 meses. Saboreó la gloria de la Bota de Oro en Alemania al ayudar al Bayern a conquistar el título de la Bundesliga, antes de llevar a Inglaterra hasta las semifinales de otro gran torneo a base de goles. Con 85 goles en su haber, es el máximo goleador histórico de Inglaterra.
Las cifras que está firmando el exdelantero del Tottenham son difíciles de comprender, ya que solo Lionel Messi y Cristiano Ronaldo han alcanzado cotas semejantes en tiempos recientes. Dos GOATs suman 13 Balones de Oro entre ambos.
Kane ha superado la mejor cifra anotadora en un solo año que CR7 haya logrado jamás, lo que significa que ahora forma parte de un club de talento verdaderamente exclusivo. Si puede igualar a los mejores del negocio, entonces ¿por qué no iba a recibir un resplandeciente Balón de Oro?
- Chase
¿Qué hace tan especial al Kane que bate récords?
Preguntado por las hazañas de Kane, el exdelantero de Inglaterra Heskey, que hablaba en asociación con el programa de entrenamiento de fútbol de Chase, que está proporcionando acceso gratuito a titulaciones de entrenador para personas de entornos con bajos ingresos en todo el Reino Unido, dijo a GOAL: "Ha estado fantástico. ¿Qué es? ¿100 goles en la Bundesliga en 98 partidos? Fantástico. Hay que quitarse el sombrero ante él.
“Se ha reinventado porque normalmente lo que pasa es que, cuanto mayor te haces, todo se ralentiza. Pero él sigue las arreglándoselas para marcar goles. Otro que solía hacer eso era Shearer. Pero parece estar haciéndolo a otro nivel. Y es fantástico ver que lo está haciendo y ojalá siga haciéndolo.
“Hablamos de él jugando en la Bundesliga. Pero también lo está haciendo a nivel internacional. Entre los mejores de los mejores. No se le puede reprochar nada al chico. Se ha metido en la pelea por el Balón de Oro. Hay que quitarse el sombrero ante él”.
Heskey añadió sobre los registros de Kane, que le han dado cifras dignas de nominaciones al Balón de Oro como las de Messi y Ronaldo pese a no ganar siempre la Liga de Campeones: “Todos los años. Sus números colocaban su nombre arriba del todo cada año. Así que hay que ponerlo ahí con ellos. Es el mejor jugador del mundo en ese momento”.
Lo que Kane ha dicho sobre su candidatura al Balón de Oro
Heskey visitó recientemente St George’s Park junto a Chase para hablar sobre cómo el impacto de la trayectoria de Inglaterra en el Mundial está inspirando a una nueva generación a plantearse el entrenamiento de fútbol como una carrera profesional.
El programa de formación de entrenadores de fútbol de Chase está ofreciendo una vía para que más personas se introduzcan en el entrenamiento de fútbol, al proporcionar acceso totalmente financiado a titulaciones introductorias de entrenamiento y becas profesionales de formación para personas con bajos ingresos en todo el Reino Unido.
Kane firmó seis goles en el gran evento de la FIFA, donde brilló junto a figuras como Mbappe, autor de un récord, y el talismán argentino Messi, con unas actuaciones que están inspirando a la próxima generación de talento.
Sobre la posibilidad de entrar en la pelea por el Balón de Oro, dijo: «Desde mi punto de vista, sería increíble ganarlo. Estaría extremadamente orgulloso de ganarlo. Creo que definitivamente estoy en la lucha por ganarlo, sin ninguna duda, así que el tiempo lo dirá, los votantes votarán a quien quieran.
«Me enorgullece más cuando otras personas hablan de mí, cuando otros compañeros de equipo o exjugadores, o quien sea, me elogian por lo que he conseguido. Creo que eso me enorgullece más que intentar hablar yo mismo sobre ello».
Calendario de Inglaterra: la campeona del mundo, España, es la siguiente rival
Kane vuelve ahora a la selección inglesa, a las órdenes del seleccionador Thomas Tuchel, y buscará acercarse aún más al centenar de goles internacionales mientras persigue la histórica cifra de 125 internacionalidades de Peter Shilton.
Inglaterra está lista para arrancar su nueva campaña en la UEFA Nations League este sábado recibiendo a la campeona del mundo, España, en un duelo que enfrentará al capitán Kane con Rodri, Yamal y compañía.
Para más información sobre el programa de entrenamiento de fútbol de Chase, visita: Programa de entrenamiento de fútbol de Chase https://www.chase.co.uk/gb/en/chase-football-coaching-programme/
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