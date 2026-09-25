Preguntado por las hazañas de Kane, el exdelantero de Inglaterra Heskey, que hablaba en asociación con el programa de entrenamiento de fútbol de Chase, que está proporcionando acceso gratuito a titulaciones de entrenador para personas de entornos con bajos ingresos en todo el Reino Unido, dijo a GOAL: "Ha estado fantástico. ¿Qué es? ¿100 goles en la Bundesliga en 98 partidos? Fantástico. Hay que quitarse el sombrero ante él.

“Se ha reinventado porque normalmente lo que pasa es que, cuanto mayor te haces, todo se ralentiza. Pero él sigue las arreglándoselas para marcar goles. Otro que solía hacer eso era Shearer. Pero parece estar haciéndolo a otro nivel. Y es fantástico ver que lo está haciendo y ojalá siga haciéndolo.

“Hablamos de él jugando en la Bundesliga. Pero también lo está haciendo a nivel internacional. Entre los mejores de los mejores. No se le puede reprochar nada al chico. Se ha metido en la pelea por el Balón de Oro. Hay que quitarse el sombrero ante él”.

Heskey añadió sobre los registros de Kane, que le han dado cifras dignas de nominaciones al Balón de Oro como las de Messi y Ronaldo pese a no ganar siempre la Liga de Campeones: “Todos los años. Sus números colocaban su nombre arriba del todo cada año. Así que hay que ponerlo ahí con ellos. Es el mejor jugador del mundo en ese momento”.